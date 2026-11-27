Завершились матчи последнего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. По их итогам полностью сформировалась сетка плей-офф турнира. Уже первый раунд подарит болельщикам как минимум два ярких противостояния.

В сетке Пути РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА в двухматчевом противостоянии, а лидер чемпионата «Динамо» встретится с «Зенитом», занимающим вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Причем в полуфинале Пути РПЛ сойдутся победители этих противостояний.

Также в четвертьфинале плей-офф Пути РПЛ встретятся «Оренбург» — «Ростов» и «Краснодар» — «Крылья Советов». Команды, проигравшие в 1/4 финала и 1/2 финала, из турнира не выбывают, а опускаются в Путь регионов.

Первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ пройдут 2-4 марта, ответные — 16-18 марта.

В Пути регионов встретятся «СКА-Хабаровск» — «Акрон», «Нижний Новгород» — «Факел», «Волга» — «Рубин», «Волна» — «Балтика». Здесь команды сыграют только по одному разу, и проигравшие покинут Кубок России. К победителям на следующей стадии присоединятся команды, выбывший из Пути РПЛ. Матчи 1/4 финала Пути регионов состоятся 16-18 марта.