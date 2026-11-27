В городском округе Ступино Московской области правоохранители задержали 18-летнюю жительницу Челябинска, подозреваемую в работе на телефонных мошенников. Девушка приехала за деньгами 73-летней пенсионерки, которую аферисты убедили передать им все накопления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, злоумышленники связались с пожилой женщиной и заявили, что от ее имени якобы оформили доверенность на человека, находящегося в федеральном розыске. Под этим предлогом пенсионерку запугали возможными последствиями и убедили снять со счета все сбережения. Миллион рублей она должна была передать курьеру якобы для декларирования.

После снятия наличных женщина начала сомневаться в правдивости слов незнакомцев и обратилась в полицию. Дальнейшее общение с мошенниками проходило уже под контролем оперативников.

Сотрудники уголовного розыска организовали операцию и задержали предполагаемую курьершу непосредственно во время получения денег. Вместо настоящих купюр ей передали муляж.

На допросе девушка рассказала, что учится в вузе и сама ранее стала жертвой телефонных аферистов. По ее словам, после этого она начала выполнять поручения кураторов: приезжала по указанным адресам, забирала наличные у обманутых граждан и передавала их другим участникам схемы.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по признакам покушения на мошенничество. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области уничтожили четыре беспилотника.