Сильные дожди, гололед и налипание мокрого снега прогнозируют в пяти районах Сахалина в ночь на 28 ноября. Предупреждение об ухудшении погодных условий выпустил региональный гидрометцентр. Об этом сообщает АиФ Сахалин .

По данным синоптиков, за 12 часов и менее может выпасть от 15 до 29 мм осадков. Непогода затронет Невельский, Долинский, Макаровский, Холмский и Томаринский районы.

Из-за интенсивных дождей и образования гололедицы на дорогах автомобилистам советуют по возможности отказаться от поездок в ночное время. Если отправиться в путь необходимо, рекомендуется заранее продумать маршрут и избегать низин, а также участков, которые могут оказаться затопленными.

Жителям острова также рекомендуют следить за актуальными сообщениями гидрометцентра и регионального управления МЧС. В зависимости от развития погодной ситуации на отдельных участках автомобильных дорог и паромных переправах могут ввести временные ограничения.

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