«Ему нужно больше оружия»: Зеленский обратился с очередным требованием к Трампу в Ватикане — получит ли Киев желаемое

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил президенту США Дональду Трампу на короткой встрече в Ватикане, что Украине нужно больше оружия, рассказал американский лидер. Трамп отметил, что Зеленский уже три года требует увеличения поставок вооружения. Республиканец предложил посмотреть на происходящее и на действия РФ перед тем, как принять решение. Белый дом вряд ли увеличит поставки вооружения ВСУ, но, скорее всего, сохранит ту помощь, которая уже предоставляется, отметил политолог Аграновский.

«Как бы Трамп не относился к Зеленскому, как бы он не желал мира, он прекрасно понимает, что существующая война — это ресурс для него», — продолжил эксперт.

Украина — актив для Трампа, который нужно поддерживать, чтобы он не упал в цене, добавил политолог. Если Белый дом прекратит помощь киевскому режиму, то стоимость их «актива» резко упадет, тогда Россия сможет получить его по достаточно небольшой цене, объяснил Аграновский логику американского президента.

«Сохраняя поставки, Трамп увеличивает продажную цену Украины. Это очень цинично, потому что он говорит про то, что люди не должны умирать, может быть, даже ему их жалко, но это на словах, а на деле идет торговля. И как это не ужасно звучит, война — это тоже предмет торговли. Сегодня я ожидаю все-таки сохранения статус-кво. Я не думаю, что американцы увеличат поставки Украине, просто потому что это дорого. В то же время я совершенно не ожидаю, что США могут резко сократить темпы поставок, их вполне устраивает сложившаяся ситуация, они надеются с Россией договориться на их условиях», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, что Путин объявил перемирие с 7 по 11 мая в честь 80-летия Победы.