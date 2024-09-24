Энергетический кризис на Украине зимой не исключен, однако Киеву это без разницы, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Юрий Светов. По его словам, российские военные «помогают» Незалежной, уничтожая ее энергетическую инфраструктуру, которая работает на военно-промышленный комплекс страны.

Светов отметил, что киевскому режиму все равно на жителей страны, «у них свои задачи».

«Владимиру Зеленскому надо выжить и по возможности, если когда-нибудь будут выборы, снова на них избраться. Украина живет не на свои деньги и энергоресурсы, а на западные. Нашлась Латвия: есть станция, ее в Латвии разберут, перевезут на Украину и там будут монтировать. Они считают, это решит проблемы. Потом на эту станцию прилетит очередной калибр, и вся помощь на этом закончится. Сколько таких станций страны-союзники Киева туда привезут?» — сказал Светов.

Украина держится на одном каркасе — это пять атомных электростанций, наследие советского времени, добавил политолог.

«Их бы надо декоммунизировать, как памятники или названия улиц, но нет, за них держатся. Только на этом», — подчеркнул эксперт.

Киев понимает, что Москва не будет атаковать атомные электространции, продолжил Светов. Однако он не исключил, что российские военные найдут способ, чтобы пресечь поставки энергии с этих станций, как это сделали украинцы с Запорожской АЭС. От России на данный момент требуется интенсивнее уничтожать инфраструктуру, которая помогает военной промышленности Украины.

«Они рапортуют сейчас, что создают совместное оборонное предприятие с Западом. Дальше украинцы предлагают, чтобы Запад покупал необходимые снаряды у Украины. Якобы она производит снаряды, пусть Запад купит их и подарит обратно. Значит, есть, где производить. Значит, надо уничтожать энергетические мощности, которые помогают работать этим заводам. Вот наша заинтересованность в зиме», — подытожил политолог.

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