Сшили себе тришкин кафтан — чем стала атака на Курскую область для Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака на Курскую область показала партнерам Киева, на что способны ВСУ. Однако судить о том, стала ли эта операция успехом или провалом армии Незалежной, рано, отметил политик в интервью американскому журналу The New Yorker. Мнение экспертов о том, чем произошедшее в августе вторжение обернулось для украинцев, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Атака на Курскую область — это, в первую очередь, очередной способ Киева создать информационный повод, считает политолог Юрий Светов.

«Я постоянно подчеркиваю, что мы совершаем большую ошибку, комментируя то, что говорит Зеленский. Мы ему помогаем. Ему надо, чтобы о нем говорили. Для Зеленского, как для президента-попрошайки, возглавляющего страну-попрошайку, нужно, чтобы о нем все время твердили», — отметил эксперт.

В ходе вторжения в Курскую область Зеленский пересек границу РФ и превратил себя в агрессора, подчеркнул политолог. Кроме того, по мнению Юрия Светова, для украинского президента важно, чтобы складывалось впечатление, что он достигает результатов, у него есть силы, а, значит, можно давать Киеву больше вооружения.

По словам военного эксперта Михаила Поликарпова, ситуацию, сложившуюся в Курской области, нельзя оценить однозначно. Спустя несколько дней очевидных успехов украинские войска стали топтаться на месте, а российские военные начали контрнаступление. Тем не менее если не будет принято никакого политического решения, бои продолжатся достаточно долго, убежден эксперт.

При этом в результате спланированной Киевом операции у ВСУ образовалась проблема, продолжил он. Для проведения атаки на Курскую область Украина перетянула большое количество сил с Донбасса, что, как заявил Михаил Поликарпов, привело к обрушению фронта на Покровском направлении, которое «оказалось нечем затыкать».

«Фронт у них трещит, они это сами признают. И это одно из следствий операции в Курской области. Знаете, как тришкин кафтан. Киев вытащил войска с Донбасса, чтобы нанести удар по Курской области. Видимо, он ожидал, что мы перебросим войска. Но мы не осуществили столь масштабную переброску, на которую рассчитывал Киев, и продолжили наступление в западной части Донбасса», — подчеркнул военный эксперт.

Михаил Поликарпов напомнил: ранее Зеленский говорил, что Украина готова к переговорам и вторжением в Курскую область Киев хочет улучшить свои переговорные позиции. Однако Москва четко дала понять, что никаких переговоров, пока украинские войска занимают часть Курской области, быть не может. Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в очередной раз подчеркнула: «С террористами не разговариваем».

«Как ситуация в Курской области скажется на конфликте в целом — сейчас оценить очень сложно. Возможно, она нас подтолкнет к принятию более радикальных решений, к затягиванию поясов с пониманием того, что никакой мирный план, на который кто-то в нашей власти точно надеется, невозможен», — заключил специалист.

Ранее военный эксперт оценил вероятность проведения в России второй волны частичной мобилизации.