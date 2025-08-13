Епархия Аляски объявила «Неделю молитв» перед встречей Путина и Трампа: может ли это повлиять на ход истории

«Как во время Византийской империи, так и в наше время. Во многих войнах, в том числе в России, молитвенное обращение к Богу использовалось как для испрашивания победы и защиты от врага, так и для поднятия боевого духа воинов. Например, во время Отечественной войны 1812 года и во время Великой Отечественной Войны проводились молебны о даровании победы русскому оружию. С 2022 года на каждом приходе Русской Православной Церкви читается молитва "О святой Руси", где мы испрашиваем победу нашим воинам над "брани хотящими"», — пояснил отец Владислав интернет-изданию «Подмосковье сегодня».