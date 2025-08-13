Епархия Аляски объявила «Неделю молитв» перед встречей Путина и Трампа: может ли это повлиять на ход истории
Священник Береговой: РПЦ молится о победе России над врагами на каждом приходе
Епархия Аляски проводит «Неделю молитв» в преддверии переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как действие епархии Аляски может повлиять на будущее стран и были ли случаи в истории, когда молитва становилась причиной переломного момента в положительную сторону, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священнослужитель Владислав Береговой.
Священнослужитель отметил, что в истории Православной Церкви можно найти немало примеров, когда молитвы страждущего народа оказывали влияние на политические события.
«Как во время Византийской империи, так и в наше время. Во многих войнах, в том числе в России, молитвенное обращение к Богу использовалось как для испрашивания победы и защиты от врага, так и для поднятия боевого духа воинов. Например, во время Отечественной войны 1812 года и во время Великой Отечественной Войны проводились молебны о даровании победы русскому оружию. С 2022 года на каждом приходе Русской Православной Церкви читается молитва "О святой Руси", где мы испрашиваем победу нашим воинам над "брани хотящими"», — пояснил отец Владислав интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
История Казанской, Владимирской и Смоленских икон Божией Матери теснейшим образом связаны с историческими победами России над неприятелем, добавил он.
«С православной точки зрения, Бог не является "автоматом по исполнению желаний". Он действует в соответствии со Своей Волей, которая может быть нам непонятна, и которая тесно связана с нашим образом жизни, с нашей праведностью или безнравственностью. Молитва — это не заклинание, а просьба о помощи, которая может быть удовлетворена, а может и нет, в зависимости от того, что Бог считает духовно полезным для нас на данном историческом отрезке времени», — отметил священник.
Отец Владислав напомнил про образ покаявшихся жителей Ниневии, к которым пророк Иона шел объявить о грядущем строгом Божием суде над ними.
«Но их всеобщее покаяние изменило их будущее. Потому надо помнить, что как бы не были важны победы на поле брани и на дипломатическом фронте, для того, чтоб Бог был на твоей стороне, необходимо сначала изгнать из собственной жизни ненависть, зависть, сквернословие, осуждение, воровство, ложь, блуд и измены. А на государственном уровне — язычество, эзотерику и убийства детей во чреве матерей», — заключил священнослужитель.
