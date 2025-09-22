Северная Корея бросает вызов США: денуклеаризация невозможна, а Китай полностью поддерживает КНДР

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын на XIII сессии Верховного народного собрания КНДР готов к переговорам с президентом США Дональдом Трампом при отказе от денуклеаризации. Политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, согласится ли Вашингтон признать ядерную мощь Пхеньяна.

По словам главы КНДР, призывы к отказу от ядерного оружия равнозначны посягательству на конституционный строй, поскольку ядерный статус закреплен в основном законе страны и необратим. Эксперт Маркелов отметил, что у США также есть своя заинтересованность в корейском вопросе.

«Трамп с первого своего срока северокорейскую тему раскачивал, встречался с Ким Чен Ыном, и ничего не получилось в итоге. Он просто попиарился на этой историей. КНДР триггерит Трампа, потому что Северная Корея — прокси Китая», — пояснил специалист.

И лишить КНДР ядерного оружия уже не получится, считает эксперт. Связано это с тем, что в вопрос такого рода вооружения всегда готов помочь Пекин.

«Поэтому я думаю, что толку никакого от этой встречи не будет. Формально Трамп может пообещать отказаться от денуклеаризации Пхеньяна. При этом такая встреча на пользу КНДР, поскольку страна статуизируется», — заявил политолог.

Но общая договоренность будет зависеть от выгоды Китая в этом вопросе, заключил Маркелов.

Ранее стало известно, что США сделают все, чтобы Палестину не признали в ООН.