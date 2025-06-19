Еще холоднее: синоптики составили прогноз погоды в Москве и Подмосковье в выходные дни 21 и 22 июня

В выходные дни в Москве и Московской области температура воздуха достигнет 18 градусов тепла. Об этом сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам эксперта, в субботу в городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, по области местами небольшой дождь.

«Переменная облачность. В Москве преимущественно без осадков, по области местами небольшой дождь.Температура в Москве +16...+18 градусов, по области +14...+19 градусов. Ветер северный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду», — пояснил специалист.

В воскресенье, 22 июня, сохранится переменная облачность, днем небольшой, местами умеренный дождь.

«Ночью переменная облачность, без осадков. Температура в Москве +9...+11 градусов, по области +6...+11 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 метров в секунду. Днем — облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Температура в Москве +16...+18 градусов, по области +13...+18 градусов. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 метров в секунду», — заявил синоптик.

Новая рабочая неделя начнется с облачной погоды с небольшими дождями. Температура ночью будет держаться на уровне +6...+11 градусов, днем +15...+20 градусов, ветер северный, 2-7 метров в секунду.

«В ближайшие сутки геомагнитная обстановка будет меняться от спокойной до возмущенной. Возможны отдельные периоды магнитной бури. Ожидается, что с 18 по 25 июня солнечная активность будет меняться от умеренной до повышенной, а геомагнитная обстановка — от слабо возмущенной до возмущенной. Повышенная геомагнитная активность ожидается 24-25 июня», — заключил Ильин.

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