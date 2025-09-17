Можно сделать хуже: врачи раскрыли, нужно ли забирать ребенка из сада или школы даже при легком недомогании

Осень и зима традиционно становятся временем роста числа простудных заболеваний у детей. Часто родители сталкиваются с ситуацией, когда воспитатель или учитель сообщает, что ребенок плохо себя чувствует. Необходимо ли сразу забирать его домой, если симптомы только появляются, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала заведующая детским поликлиническим отделением поликлиники №5 Красногорской больницы, врач-педиатр Оксана Царегородцева.

Эксперт уточнила, что внимание необходимо обратить на первые признаки недомогания: насморк, кашель, слабость, снижение аппетита, жалобы на головную боль или боль в горле.

«Эти симптомы могут быть как проявлением легкой вирусной инфекции, так и началом более серьезного заболевания. Даже легкие проявления болезни — повод насторожиться. В условиях детского коллектива один ребенок с температурой или кашлем может стать источником заражения для многих других. Поэтому своевременное реагирование — забота не только о собственном ребенке, но и о здоровье окружающих», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если у ребенка уже перед походом в садик или школу есть признаки даже легкого недомогания, вести его в коллектив не следует. Болезнь может быстро прогрессировать, а риск заражения других детей при этом особенно высок.

«Дома можно обеспечить покой, провести первичное наблюдение за состоянием, а при необходимости вызвать врача. Это снижает риск осложнений и помогает быстрее восстановиться. После того, как вы забрали ребенка из школы или детского сада, осмотрите его: измерьте температуру, оцените общее самочувствие. Затем обеспечьте отдых и теплое питье, не занимайтесь самолечением: жаропонижающие и противовирусные препараты назначает только врач», — добавила Царегородцева.

При ухудшении состояния или появлении симптомов (сильная слабость, одышка, высокая температура) необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.

