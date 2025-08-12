Если снимать, то сейчас: эксперты предсказали взлет цен на аренду квартир в Москве и Подмосковье к началу сентября

В сегменте долгосрочной аренды традиционное оживление: студенты ищут жилье перед началом учебного года, а офисные работники — перед стартом бизнес-сезона. Это провоцирует рост цен на аренду жилья в Москве и Московской области. Как сильно вырастет стоимость квартир к началу сентября, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эксперт Циан.Аналитики Елена Бобровская.

Она подчеркнула, что к началу августа 2025 года ставки аренды однокомнатных квартир в Москве выросли на 9% от своих минимумов, зафиксированных в мае (с 62,7 до 68,4 тыс. рублей).

«За аналогичный промежуток времени в прошлом году они увеличились на 19%. Рост ставок в прошлом году продолжался до второй декады сентября и составил +31% по итогам высокого сезона», — пояснила Бобровская интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако в этом году рост цен прогнозируется ниже, но все же он будет.

«Мы ожидаем более скромные темпы — еще на 5-6% в ближайшие месяц-полтора. Причинами такого небольшого роста являются: замедление экономики и снижение темпов роста зарплат, больший объем предложения по сравнению с прошлым годом, эффект высокой базы, отсутствие значимых изменений в смежных сегментах», — заключила эксперт.

