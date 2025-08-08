Сочи нуждается в разгрузке потока: изменятся ли цены на авиабилеты после открытия аэропорта в Краснодаре
Фото: [istockphoto.com]
В сети продолжает распространяться информация о планирующемся открытии аэропорта в Краснодаре, однако официального подтверждения до сих пор нет. Изменятся ли цены на авиабилеты при открытии аэропорта, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.
По словам эксперта, однозначно ответить на данный вопрос сложно, поскольку конечная стоимость авиабилетов зависит от совокупности факторов.
«Таких, как сезонность, направление и дальность полета, класс обслуживания, заполняемость самолета, ценовая политика авиакомпаний на маршруте и тому подобное. Теоретически любое сокращение продолжительности полета должно сказаться и на его стоимости», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Экономист подчеркнула, что цена на авиаперевозки напрямую зависит от стоимости сжигаемого топлива, удельный вес расходов на которое составляет порядка 25-30% в общих расходов авиакомпаний.
«Также это зависит от заработной платы командира и экипажа и так далее. В любом случае, открытие аэропорта в Краснодаре событие значимое. Аэропорт в Сочи давно нуждается в разгрузке транзитного потока», — заключила Проданова.
