Есть несколько важных условий: экономист объяснила, кто в России может рассчитывать на досрочную пенсию

Исходя из специфики пенсионной реформы в России, в 2025 году на пенсию по старости никто не выйдет. Исключение — граждане, которые имеют право на досрочную пенсию. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. Подробнее о том, кто может выйти на пенсию досрочно — в материале.

Несколько важных условий

По словам эксперта, для этого должны быть определенные основания: работа в тяжелых климатических условиях или с вредными или опасными условиями труда, инвалидность и так далее.

«Более подробно о лицах, которые имеют право на досрочную пенсию за работу в особых условиях труда, прописано в главе 6 «Сохранение права на досрочное пенсионное обеспечение по старости и переходные положения» Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Несмотря на наличие оснований для выхода на досрочную пенсию, должны выполняться и еще два обязательных условия.

«Во-первых, наличие минимального пенсионного коэффициента — 30. Во-вторых, наличие страхового и специального стажа для отдельных категорий сограждан. Напомним, что под специальным стажем как раз и понимается та суммарная продолжительность периодов работы в определённых профессиях, должностях, условиях труда, которая и дает право на досрочное назначение пенсии по старости», — добавила Проданова.

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Например, право на досрочную пенсию возникает, если гражданин проработал не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

«Если досрочную пенсию назначают за тяжелые и опасные работы, то руководствуются Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 № 665 «О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение», —отметила экономист.

Для данных категорий работников, возраст выхода на пенсию будет зависеть от тяжести и вредности труда. Например, мужчина может уже в 50 лет выйти на пенсию, если стаж его работы составляет 20 лет, 10 из которых он проработал, например, под землей.

Спасатели

Спасатели со стажем более 15 лет могут выйти на пенсию уже в 40 лет.

«Для них возраст для выхода на пенсию зависит от занимаемой должности. На досрочную пенсию имеют право и отдельные социальные категории граждан. Например, женщины, родившие 3 или более детей, все из которых достигли возраста 8 лет, имеют право выйти на пенсию раньше при наличии 15 лет стажа. Так, мамы, имеющие 5 и более детей, могут выйти на пенсию уже в 50 лет», — подчеркнула Проданова.

Фото: [ freepik.com ]

Выход на пенсию попечителей детей-инвалидов

Родители и попечители детей-инвалидов также имеют привилегию досрочного выхода на пенсию. Но здесь тоже есть свои нюансы.

«Так, например, отец, воспитывающий ребенка-инвалида с детства до достижения им 18 лет, должен иметь общий страховой стаж не менее 20 лет на момент достижения папой возраста 55 лет. А мама, может оформить досрочную пенсию уже при достижении ребенком 15 лет, если у нее страховой стаж составляет не менее 15 лет», — отметила эксперт.

Право на досрочный выход на пенсию через 5 лет после его возникновения имеют и педагоги, медики, творческие работники. Например, стаж работы учителя в школе в 2023 году составляет 25 лет.

«Следовательно, на пенсию он сможет выйти уже через 5 лет, то есть в 2028 году. Аналогичное право имеют и медики, которые отработали в сельской местности и поселках городского типа. Медперсонал городских учреждений получит право досрочно уйти на пенсию через 5 лет только при наличии специального стажа в 30 лет», — заключила Проданова.

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