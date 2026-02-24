До трех недель в вазе: названы самые стойкие цветы на 8 Марта

Цветы — традиционный подарок женщинам на 8 Марта. Однако важно выбрать растения, которые смогут радовать глаз долгое время. Какие цветы наиболее устойчивы и продолжительное время сохраняют свою свежесть, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала флорист Марина Альховская.

Хризантемы

По словам эксперта, среди всех цветов хризантема является настоящим рекордсменом по продолжительности жизни. Они способны сохранять красоту и свежесть вплоть до трех недель при условии правильного ухода. Флорист рекомендует выбирать сорта с плотными лепестками («Анастасия», «Балтика», «Зембла»), поскольку они лучше удерживают влагу внутри цветка.

«Чтобы цветы стояли дольше, обязательно нужно менять воду и слегка подрезать кончики стеблей острым инструментом. Тогда даже через две-три недели букет будет выглядеть прекрасно», — посоветовала Альховская.

Кроме того, специалист подчеркнула, что хризантемы отличаются высокой устойчивостью к колебаниям температуры окружающей среды, поэтому они хорошо выдерживают переменчивую погоду в марте.

Розы

Флорист подчеркнула, что розы — это самые популярные цветы для букетов, к тому же еще и устойчивые. При правильном уходе могут сохранять свежий вид до двух недель. По словам Альховской, существуют специально выведенные сорта роз («Джульетта», «Канделайт») с повышенной устойчивостью к увяданию.

Фото: [ Медиасток.рф ]

«Важное правило при покупке букетов из роз — придя с улицы в теплое помещение нельзя сразу снимать защитную пленку с цветов. Розам нужно постепенно привыкнуть к новой среде. Для сохранения свежести можно добавить специальную подкормку в воду, но народные рецепты здесь неуместны», — заявила флорист.

Тюльпаны

Тюльпаны — символ весны и свежести и главный цветок на 8 Марта. Флорист рассказала, что средняя продолжительность жизни срезанного тюльпана составляет 1-1,5 недели, но есть хитрости, которые могут продлить жизнь яркому весеннему букету.

«Во-первых, важно использовать высокую и узкую вазу, чтобы у хрупкого стебля была поддержка. Уровень воды должен быть не выше 6-8 см, можно положить несколько кубиков льда, это предотвратит быстрое развитие микроорганизмов. Воду нужно менять каждые пару дней. И самое важное — первые сутки держать тюльпаны в упаковке, чтобы стабилизировать положение стеблей и предотвратить преждевременное опускание головок», — подытожила она.

