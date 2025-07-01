«Перекур» с обезьяной: в скандальном парке «Тайган» в Крыму спортсменка дала вейп орангутану и обвинила во всем ИИ

В крымском сафари‑парке «Тайган» произошел скандал: спортсменка из Краснодара Анастасия Лучкина устроила «перекур» с орангутаном. Насколько это вредно для животного и что может ожидать спортсменку — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Что у нее в голове»

Видео инцидента, размещенное девушкой в социальных сетях, вызвало резкий общественный резонанс — как среди пользователей, так и среди сотрудников крымского сафари-парка «Тайган». На записи видно, как мастер спорта по смешанным единоборствам и студентка Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Анастасия Лучкина протягивает вейп орангутану по кличке Дана. Примат делает затяжку и выдыхает пар. Спортсменку не смутило, что она закурила сразу после животного. Судя по поведению, орангутан не выказывал недовольства, но в итоге проглотил картридж от электронного устройства. Как рассказала пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина в беседе с «Комсомольской правдой», такое произошло в парке впервые.

«У нас такое впервые! Мало того, что спортсменка продемонстрировала, что курит, так еще и додумалась прийти зоопарк и дать это животному! К тому же очень умному животному, которого от человека отделяет всего две хромосомы. Что у нее в голове?! Это явное намеренное жестокое обращение с животным. Она точно знала, что она делает, и точно причиняла вред животному. Это вообще статья», — возмутилась Татьяна Алексагина.

В зоопарке отмечают, что к Дане относятся с особым вниманием. Она не только любимица гостей и руководителя парка Олега Зубкова, но и единственный орангутан, содержащийся в неволе на территории Крыма.

«Более того, орангутанов сейчас по пальцам пересчитать в России. Из-за санкции их никто не может привезти, а они практически не размножаются у нас в неволе, в отличие от шимпанзе. Орангутаны сидят по одному. Редко в каком зоопарке, разве что в Москве, есть и самец, и самка. Пару для Даны мы ищем уже лет пять», — отметила Алексагина.

Дане десять лет. Сотрудники «Тайгана» регулярно публикуют с ней видеоролики — например, как она ухаживает за директором парка или примеряет головные уборы. Позже Лучкина прокомментировала в беседе с «Комсомольской правдой» сам инцидент. Она назвала видео фейком, созданное искусственным интеллектом.

«Это фейк. Видео было сделано нейросетью», — пояснила она.

Затем спортсменка дала комментарий RT, заявив, что в вольере животного уже лежала до этого сигарета, которую Дана обменяла на вейп спортсменки.

Фото: [ istockphoto.com ]

«У обезьяны в клетке лежала сигарета, она сама мне дала. Кто-то положил ей в клетку, она курила, я забрала», — пояснила девушка.

При этом на кадрах отчетливо видно: спортсменка затягивается, затем протягивает электронную сигарету обезьяне, а не наоборот.

Опасность для Даны

По информации Всемирной организации здравоохранения, табачный дым содержит свыше 4 тыс. химических веществ, в том числе около 70 канцерогенов, способных вызывать рак и тяжелые болезни легких. Из-за того, что генетический код орангутанов совпадает с человеческим на 97%, их организм особенно уязвим к токсинам, в частности из-за чувствительной дыхательной системы. Кроме того, проглатывание частей электронных сигарет, как в случае с Даной, может привести к удушью или серьезным повреждениям внутренних органов.

Последствия

Федерация бокса России заявила, что спортсменка из Краснодарского края Анастасия Лучкина будет наказана за нарушение этического кодекса после публикации скандального видео, сообщила пресс-служба организации.

«Хочу обратиться ко всем спортсменам и напомнить, что вы — пример для других, за вами идут люди, и это большая ответственность. Думайте о том, какой пример вы даете молодежи», — написал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев в своем телеграм-канале.

Инцидент будет рассмотрен дисциплинарно-этической комиссией. В Федерации подчеркнули, что поведение Анастасии Лучкиной является неподобающим. Тренер спортсменки Владимир Акатов в комментарии ТАСС заявил, что она может быть исключена из состава национальной сборной.

Скандальный парк

Сафари-парк «Тайган» уже не первый раз за последнее время становится центром скандальных новостей. Недавно лев напал на директора парка Олега Зубкова, когда тот кормил хищников. Животное смогли отогнать, Зубкова госпитализировали в тяжелом состоянии.

При этом нападения в «Тайгане» происходили и ранее. По данным СМИ, в 2024 году на директора также набрасывались львы, а в 2018-м один из хищников напал на туристку. В сентябре 2021 года в сафари-парке произошло еще одно ЧП — мать поднесла за пределы барьера безопасности годовалого мальчика. Тигр откусил ребенку большой палец левой руки. После инцидента руководитель комплекса был приговорен к лишению свободы, однако спустя несколько лет семья мальчика отказалась от претензий к парку, дело было признано несчастным случаем.

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