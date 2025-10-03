Отравление, зуд и отек слизистых: эксперты предупредили о скрытой опасности манго — как выбрать качественный фрукт

Начался сезон манго из Египта, в последние годы этот фрукт все популярнее среди россиян. Врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Абдурахман Мусаев объяснил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», безопасно ли есть манго и кому не стоит его употреблять.

Как отметил эксперт, манго — полезный и безопасный фрукт, если употреблять его правильно. В нем содержится большое количество витаминов А, С, группы В, а также клетчатка и антиоксиданты.

«Однако в первую очередь нужно помнить, что манго — довольно сладкий фрукт, поэтому людям с сахарным диабетом или склонностью к резким колебаниям уровня глюкозы стоит ограничить его количество. Кроме того, у части людей встречается аллергическая реакция на манго: покраснение кожи, зуд или отек слизистых», — пояснил специалист.

Врач подчеркнул, что детям можно предлагать манго, но вводить в рацион его стоит постепенно и не раньше восьми-десяти месяцев.

«Родителям сначала нужно давать его ребенку в виде пюре. Несмотря на мягкую структуру, для малышей важно соблюдать принцип постепенного знакомства с новыми продуктами, чтобы вовремя отследить возможные реакции. Вместе с тем, отдавать предпочтение нужно плодам без черных пятен, трещин и резкого запаха брожения. Переспевшие или неправильно хранившиеся фрукты могут вызвать расстройство пищеварения», — выразил мнение эксперт.

Кроме того, специалист рекомендовал обрабатывать фрукт: тщательно промыть манго и его кожуру перед употреблением.

«Даже если плод планируется очистить — на поверхности могут оставаться микробы или следы обработки. В целом, для здорового взрослого человека манго безопасен и может стать ценным дополнением к рациону, но умеренность и внимательность к индивидуальной реакции организма остаются ключевыми правилами», — заключил Мусаев.

