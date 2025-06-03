Это ест каждый: названы продукты, увеличивающие риск развития сахарного диабета

Сахарный диабет второго типа развивается постепенно, чаще всего — незаметно для самого человека, а некоторые продукты способны увеличить риск появления этого заболевания, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-эндокринолог Красногорской больницы Гульнара Закирова.

По ее словам, белый хлеб, белый рис, картофель фри и сладкие каши (покупные) не несут большого вреда организму, если употреблять их с клетчаткой, заниматься физической активностью и потреблять достаточное количество белка.

«Крайне внимательно следует относиться к газированным напиткам, конфетам и сиропам — это удар по поджелудочной железе. Достаточно задуматься о том, что один стакан популярного газированного напитка — это семь-восемь ложек сахара. Подобные продукты вызывают всплеск инсулина, усиление аппетита и переедание, в дальнейшем — ожирение», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, эксперт отметила, что существуют так называемые «скрытые» углеводы.

«К примеру, йогурты, готовые соусы, злаковые батончики и даже диетические печенья, где слово «диета» — это всего лишь маркетинг. Такие продукты могут содержать мальтодекстрин, который особенно аккуратно следует принимать уже при диагностированным сахарном диабете, поскольку этот полисахарид имеет достаточно высокий гликемический индекс — от 105 до 136», — продолжила эндокринолог.

Следует быть внимательнее при выборе продуктов: читать состав, стараться заменить обычную муку на цельнозерновую, потреблять больше клетчатки, включая зелень, овощи и бобовые.

«По возможности старайтесь готовить дома, не добавляя большое количество специй и подсолнечного масла, отдавайте предпочтение оливковому. Забота о питании сегодня — профилактика сахарного диабета завтра», — заключила эксперт.

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