Ограничить фрукты: врачи рассказали, как защититься от летней простуды

Летняя простуда особенно опасна для людей с хроническими заболеваниями и аллергиями. Об этом рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Людмила Лапа.

«Всем заболеваниям, связанным с простудой, подвержены пациенты с хроническими болезнями, у которых есть повторяющиеся инфекции. Когда ослабляется иммунитет, это могут быть вирусные атаки при лонг-ковиде [постковидный синдром], хронические тонзиллиты, бронхиальные астмы, а также все, что связано с работой органов дыхания. Поэтому такие люди более подвержены болезням летней простуды», — подчеркнула специалист.

Также терапевт отметила важность точного определения диагноза у врача, поскольку самостоятельно человек не сможет понять, чем конкретно он заболел. К примеру, отличить летнюю простуду от аллергии может только доктор.

«Многие стараются лечить простуду, а это аллергия. Поэтому всегда рекомендую обратиться к врачу и стараться не делать поспешных выводов, что можно все это вылечить., поскольку летним простудам еще подвержены аллергики, потому что на них идет атака всевозможных аллергенов: травы, пыльца, а также сейчас ягоды и фрукты в большом количестве», — пояснила эксперт.

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Говоря о начале летнего сезона фруктов, врач предостерегла от их переедания.

«Здоровое питание не означает, что мы едим килограммами фрукты. Здоровое питание — один фрукт в день и это профилактика любой простуды», — подчеркнула Лапа.

Людям, которые подвержены простудам, терапевт рекомендовала не злоупотреблять мороженым и холодной водой. Даже в случае сильной жажды лучше выпить воды комнатной температуры или же горячий чай. Кроме того, в связи с нестабильной погодой стоит серьезно отнестись к выбору одежды при выходе на улицу.

«Одеваться по погоде — это последняя рекомендация, потому что сейчас погода коварная. И пока себя нужно беречь: меньше нагружать работой, больше бывать на свежем воздухе, но не ходить 10 тыс. шагов, 2 тыс. шагов будет достаточно. И ложиться вовремя спать», — заключила Лапа.

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