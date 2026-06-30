Создатель «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан в интервью подкасту Билла Симмонса жестко прошелся по голливудской системе, заявив, что построил свою телевизионную империю, сознательно игнорируя студийных менеджеров и не гоняясь за наградами. Продвигая новую книгу «Как не умереть в тюрьме», сценарист объяснил, что с самого начала решил действовать вопреки устоявшимся правилам индустрии.

По его словам, большинство руководителей проектов — это маркетологи или бывшие юристы, которые паникуют, боясь, что зритель не поймет историю, хотя сами ничего не смыслят в драматургии. Шеридан убежден, что камера обязана двигать сюжет, а диалоги — раскрывать чувства персонажей, а не просто заполнять эфирное время. Свои отношения с Paramount он выстроил на жестком принципе: никакой демократии и комитетов, студия платит деньги, а он делает шоу, рассказывая истории, понятные обычным людям.

Шеридан признался, что намеренно троллит критиков и не переживает из-за «Эмми». В пример он привел сериал «Землевладелец», где сознательно отложил выход Деми Мур на центральный план до смерти ее экранного мужа-нефтяного магната, зная, что его раскритикуют за «недоиспользование» актрисы в первом сезоне. Досталось и кинокомиксам Marvel: сценарист обвинил их в том, что зрителю приходится продираться через информационные свалки вместо того, чтобы следить за действием, движущим сюжет. С ностальгией Шеридан вспомнил эпоху Стива МакКуина, когда авторов просто увольняли без бесконечных совещаний о тоне повествования. При этом два его сериала — «Мэдисон» и «Землевладелец» — уже выдвинуты на соискание предстоящей премии «Эмми».