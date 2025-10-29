«Это временный и управляемый процесс»: как бросить курить и не поправиться — советы врачей

Отказ от курения — одно из важнейших решений для здоровья, однако многих сдерживает страх поправиться. Действительно ли существует такая закономерность и как не набрать вес при отказе от сигарет, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Анастасия Якимова.

Эксперт отметила, что, действительно, у некоторых людей после прекращения курения наблюдается увеличение массы тела, но это не неизбежное последствие, а временный и управляемый процесс.

«Когда человек бросает курить, в организме происходят гормональные и метаболические перестройки. Никотин ускоряет обмен веществ и подавляет аппетит. После его отмены метаболизм временно замедляется, а вкус и обоняние восстанавливаются — еда начинает казаться вкуснее. В результате человек ест чаще или больше, чем раньше», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако при правильной стратегии, продолжила она, можно вовсе избежать увеличения массы тела.

«Для начала нужно стараться питаться регулярно, небольшими порциями, исключая избыточно калорийные закуски. Отдавать предпочтение нужно овощам, белковым продуктам и цельнозерновым. Умеренные тренировки, прогулки, плавание или йога активизируют обмен веществ и помогают справиться со стрессом. А в моменте, когда возникает желание «занять руки», нужно пить воду, жевать морковь, яблоко, жвачку без сахара», — добавила Якимова.

Вместе с тем, через полгода-год после отказа от курения обмен веществ приходит в норму, а риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний снижается в несколько раз. Выбор в пользу здоровья очевиден, заключила врач.

Ранее эксперты назвали простые действия, которые помогут предотвратить инсульт.