Здоровье без таблеток: эти простые действия помогут предотвратить инсульт

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Инсульт — одна из ведущих причин инвалидизации и смертности в мире, но во многих случаях его можно предотвратить. Ключ к профилактике — не сложные медицинские процедуры, а простые, но регулярные действия, формирующие здоровый образ жизни. Подробнее о них — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Екатерина Сысоева отметила, что в первую очередь необходимо контролировать артериальное давление.

«Даже умеренное его повышение в течение длительного времени повреждает сосуды мозга, делает их более хрупкими и склонными к разрывам. Не забывайте своевременно обращаться к врачу при устойчивом повышении АД. Второй важный фактор — отказ от курения и злоупотребления алкоголем. Никотин и этанол вызывают спазм сосудов, ускоряют развитие атеросклероза и повышают риск тромбообразования. Уже через несколько месяцев после отказа от сигарет сосудистый риск снижается в два раза», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Не менее важна физическая активность, добавила она. Регулярные аэробные нагрузки — пешие прогулки, плавание, велосипед, даже ежедневная зарядка по 20-30 минут — нормализуют обмен веществ, снижают уровень «плохого» холестерина и способствуют устойчивости сосудов.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью ]

«А мягкие наклоны и повороты головы улучшают приток крови к мозгу и уменьшают риск спазма позвоночных артерий. Отдельное внимание следует обратить на питание. Диета, богатая овощами, зеленью, цельнозерновыми продуктами, морской рыбой и растительными маслами, помогает поддерживать сосуды в хорошем состоянии. А ограничение соли, животных жиров и сахара существенно снижает вероятность инсульта», — подчеркнула врач.

Международные исследования доказывают, что животные жиры, богатые насыщенными жирными кислотами, способствуют повышению уровня липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина), продолжила эксперт. Эти частицы откладываются в стенках сосудов, формируя атеросклеротические бляшки, которые сужают просвет артерий и повышают вероятность тромбообразования.

«Вместе с тем, следить нужно и за массой тела, уровнем глюкозы и холестерина — эти показатели тесно связаны с риском поражения сосудов мозга. Пациентам с сахарным диабетом, гипертонией и ожирением необходимо проходить профилактические осмотры не реже двух раз в год. И наконец, конечно, здоровый сон и управление стрессом. Постоянное психоэмоциональное напряжение активирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему, что приводит к повышенному выделению кортизола и катехоламинов (адреналина и норадреналина)», — предупредила Сысоева.

Медленное и глубокое дыхание (например, методика 4-7-8 или диафрагмальное дыхание) активирует блуждающий нерв, который способствует снижению сердечного ритма и артериального давления. На фоне регулярных занятий отмечается уменьшение сосудистого тонуса и повышение эластичности артерий, заключила врач.

