«Это западные методички»: как в России отреагировали на новые песни Пугачевой о войне

Алла Пугачева выпустила две новые песни, каждая из которых посвящена войне. Композиции «Мама» и «Поцелуй войны» певица разместила на своем YouTube-канале. Ряд поклонников воспринял творчество Пугачевой с восторгом, однако далеко не всем понравилось ее высказывание. Как на новые песни артистки отреагировали в России — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Песни о войне

На YouTube-канале канале Аллы Пугачевой 1 апреля были выложены две песни — «Поцелуй войны» (музыка: Андрей Мисин, слова: Андрей Ордынец) и «Мама» (музыка: Андрей Мисин, слова: Алла Пугачева). По данным «Фонтанки», композиция «Поцелуй войны» посвящена героям Великой Отечественной войны — наступлению советских войск против финской армии во время Свирско-Петрозаводской операции летом 1944 года. «Поцелуй войны» — это метафора на ранения, полученные солдатами в бою.

Песня «Мама» — это диалог матери и сына, погибшего на войне. Солдат проклинает бой, разлучивший его с мамой, и успокаивает ее горе: «Мам, для тебя я живой, <...>/ Буду всегда я с тобой».

Премьера вызвала широкий общественный резонанс, преданные поклонники оценили песни певицы с восторгом и поблагодарили ее за творчество, но некоторые слушатели разглядели в текстах скрытые смыслы.

К Пугачевой появились вопросы

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru заявил о необходимости проверить композицию «Мама» на предмет дискредитации СВО, с данным вопросом Бородин намеревался обратиться в Генпрокуратуру РФ. По его словам, Пугачева выполняет западную повестку, никакого патриотизма в новых песнях нет — «это западные методички».

Фото: [ пресс-служба прокуратуры Московской области ]

Удивительным явлением песню о героях Великой Отечественной войны в исполнении Пугачевой назвал звукорежиссер, один из основателей студии «Салам» Игорь Лалетин, пишет aif.ru. Еще до выхода композиций на YouTube-канале певицы он посчитал эти песни фейком или работой искусственного интеллекта. Продюсер и музыкальный критики Павел Рудченко задал URA.ru вопрос: записаны ли песни Пугачевой из человеческих побуждений или из корысти?

«Это очень точный расчет? Или это действительно человечность у Пугачевой проснулась? Думаю, время покажет. В любом случае, мы помним, кем она считает наших людей. Рабами. Но человечное в ней, естественно, должно быть. Иначе не могла она написать такой текст», — высказался Рудченко.

Не понравилось критикам не только содержание, но и исполнение песен. Концертный директор и продюсер Сергей Лавров заявил NEWS.ru, что у Пугачевой уже начались старческие изменения, поэтому ей давно «нечем петь». Он назвал последние песни певицы речитативом.

По словам депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, Пугачева заботится о том, чтобы «завоевать благосклонность новых хозяев». Парламентарий предположил, что певице посоветовали переориентироваться с американских на европейские структуры. Кроме того, он допустил вероятность признания Пугачевой иноагентом, если в ее песнях содержатся вещи, позволяющие сделать это.

«Она ушлая бабушка и пережила столько генсеков, всегда до последнего обслуживала интересы власти и остерегалась делать заявления. Видимо, сейчас от нее там потребовали четко обозначить свою позицию. Она сделала выбор», — заявил Милонов NEWS.ru.

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