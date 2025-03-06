Европа под угрозой ядерной войны? Что Макрон сказал французам и миру в обращении к нации

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации. Спич европейского лидера стал не менее громким, чем речь главы Белого дома Дональда Трампа в Конгрессе США. Макрон выступил против «слишком хрупкого прекращения огня на Украине». Главные заявления французского президента и реакция на них в мире — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Отодвинул мир

Речь Макрона была посвящена ситуации вокруг украинского кризиса. Президент Франции высказался против «слишком хрупкого прекращения огня» на Украине. По его словам, мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины», а будущее Европы не должно определяться в Москве или Вашингтоне.

В России французский политик увидел угрозу для своей страны и всего Старого Света. По его словам, к 2030 году Москва планирует увеличить армию еще на 300 тысяч солдат, 3 тысячи танков и 300 истребителей. Макрон не верит, что Кремль «остановится на Украине». На этом фоне Париж переключился на активное перевооружение и наращивание боевой мощи государства. Глава Франции поручил правительству увеличить финансирование военно-промышленного комплекса без повышения налогов.

«Вне зависимости от того, как скоро заключится мир на Украине, нам необходимо признавать «российскую угрозу» и сильнее себя вооружить, чтобы иметь возможность дать отпор», — отметил Макрон в своей речи.

Лидер Франции собирается собрать начальников штабов стран ЕС для обсуждения гарантии мира на Украине, размещения европейского контингента на ее территории. Он считает, что Евросоюз должен продолжить поддержку киевского режима. Кроме того, Макрон объявил о начале дискуссии об использовании ядерного оружия Франции.

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«Атомный Оле-Лукойле»

После громкого выступления Макрона официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его «атомным Оле-Лукойле», который пытается раскрыть ядерный зонтик над Европейским союзом, пишет ТАСС. Российские дипломаты считают, что заявления президента Франции оторваны от жизни и каждый день противоречат предыдущим высказываниям. Кроме того, Захарова задалась вопросом, зачем новый посол Франции едет в Москву, учитывая риторику лидера европейского государства.

«Самое удивительное: к нам собирается ехать новый французский посол. Он намедни делился своими мыслями о желании развивать отношения с нашей страной. А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются «утихомирить», ну и остальное из этой же серии», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сам Макрон не представляет большой угрозы, и после президентских выборов во Франции в 2027 году по нему никто не будет скучать, пишет РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал выступление Макрона истерикой. По его словам, президент Франции «мутит воду в Европе», поднимая градус русофобии, чтобы обойти экономически и политически сдавшую Германию и стать единоличным лидером Евросоюза.

Непонятым выступление Макрона оказалось и в самой Франции. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X, что президент его страны чрезмерно драматизирует, чтобы подготовить французов к чему-то «очень грязному». Филиппо считает, что французские граждане не хотят отправки войск на Украину. Подобный шаг станет преступлением против мира и надолго усугубит ситуацию, отметил он.

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Слова Макрона вызвали гневную реакцию по всей Европе, и он оказался в изоляции, написала французская газета Le Figaro. Призыв к отправке контингента на Украину вызвал залп критики среди глав стран Запада, французский президент поджег фитиль свечи, которую Европа стремится задуть, пишет журнал GEO.

Но он не сможет ничего

Издание Politico сообщило, что у Макрона мало возможностей для принятия решений с сфере расходов и налогообложения, так как он не пользуется поддержкой большинства в парламенте. Авторы газеты The New York Time подчеркнули, что французский политик уже не в первый раз заявляет о необходимости ЕС укрепить свою обороноспособность и получить автономию от США, однако ранее его идеи не встречали широкой поддержки среди союзников.

Франция не может обеспечить Европе такой же уровень безопасности, как и Штаты, потому что ее ядерный арсенал гораздо меньше американского, пишет британская газета Financial Times.

Ранее стало известно, кто может стать новым президентом Украины.