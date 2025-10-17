Виноват Байден: эксперт раскрыл неожиданный поворот встречи Путина и Трампа в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что 17 октября намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить предстоящую встречу российского лидера в Будапеште с президентом США Дональдом Трампом. Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, будет ли эта встреча последней перед заключением мира.

Также Орбан выразил надежду, что предстоящие переговоры лидеров России и США в венгерской столице станут важным шагом на пути урегулирования конфликта на Украине. При этом политолог Светов отметил, что помимо Украины у Москвы и Вашингтона много тем для обсуждения.

«У нас есть с США множество других вопросов, которые нужно обсуждать без Украины. Сводить все к Украине — неправильно. Трамп и Путин подчеркивают, что заключение мира на Украине позволит снять проблемы для развития взаимовыгодных отношений России и Соединенных Штатов. Украина — это частность и проблема, которую, как полагает Трамп, создал для него экс-президент США Джо Байден», — считает эксперт.

При этом специалист выразил надежду, что таких встреч будет становиться еще больше со временем.

«Не случайно подчеркнули, что это восьмой телефонный разговор между Трампом и Путиным. Есть что обсуждать, и есть проблемы между сторонами», — заявил он.

В первую очередь эта некая изменчивость риторики американского лидера в отношении Путина, напомнил политолог. Трамп на этой неделе говорил о том, что он недоволен Путиным. В связи с чем он якобы был готов отдать Украине ракеты «Томагавк».

«Мы ответили тем, что приветствовали деятельность президента Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке и одновременно ратифицировали военное соглашение с Кубой и соглашение о стратегическом взаимодействии с Венесуэлой. Вы будете поставлять Украине “Томагавки”, мы ответим на это», — пояснил специалист.

При этом эксперт считает, что Украины не будет за столом переговоров между Россией и США.

«Нет, это однозначно, эти попытки предпринимались. Сейчас разговаривают Россия и Соединенные Штаты. Две великие державы, а что там посторонним делать? Мы же говорили не один раз: чтобы разрешить конфликт на Украине, этот вопрос надо решить с Соединенными Штатами, поскольку американцы стоят за вооружением и финансированием Украины. Там украинцы не нужны, зачем с марионетками разговаривать», — выразил мнение политолог.

При этом еще неизвестно, когда может быть заключен мир, поскольку американцы ищут лучшие для себя условия, отметил эксперт.

«Они могут согласиться с тем, что новые регионы вошли в состав РФ де-факто, но де-юре их не признают. Если говорить объективно, американцам на прекращение конфликта на Украине все равно, они на нем зарабатывают. И пока они на нем зарабатывают, они будут его подогревать», — заключил Светов.

Ранее стало известно, что Киев и Лондон планируют атаковать «Турецкий поток».