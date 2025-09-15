Евросоюз планирует устроить «сербский майдан», заявили в Службе внешней разведки России. Упор делается на «промывание мозгов» сербской молодежи и рекламу так называемого «светлого европейского будущего». Стоит ли ожидать новой революции в Сербии — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Невинные жертвы и посаженные чиновники

1 сентября исполнилось десять месяцев со дня обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек. Эта трагедия стала поводом для массовых акций протеста по всей стране.

Прокуратура по делам организованной преступности совместно с полицией задержала 12 человек, причастных к делу. Среди них оказался бывший министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович. Подозреваемым вменяют нанесение ущерба государственному бюджету Сербии на сумму 115,5 млн долларов при заключении договора о реконструкции вокзала.

Фото: [ istockphoto.com/ardasavasciogullari ]

Студенты и сторонники оппозиции ранее проводили акции протеста, блокируя работу вузов и перекрывая дороги и транспортные развязки почти ежедневно. Крупных беспорядков при этом не фиксировалось. Протестующие требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, расследования инцидента и привлечения к ответственности должностных лиц, освобождения задержанных во время протестов.

Правительство выложило в открытый доступ тысячи документов, касающихся реконструкции вокзала, в попытке обеспечить прозрачность процесса. Руководство страны также предложило оппозиции начать диалог, однако этот призыв пока остается без ответа.

И такая нестабильная ситуация привела к возможности революции в стране под предводительством Евросоюза. В Брюсселе рассчитывают, что финансовая накачка СМИ и НПО позволит мобилизовать протестный электорат, вывести людей на улицы и завершить протесты по многократно отработанному сценарию, отметили в СВР.

Казнить нельзя помиловать

Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметил, что проведение майдана в Сербии возможно. И помочь в решение такой проблемы должна Россия.

«В мире происходит постоянное перетягивание каната. Мы утратили Сирию и Боливию. Мне кажется, надо было энергичнее бороться за них. В Сербии сейчас то же самое. Если мы чем-то можем помочь, то надо это делать: и дипломатическими, и иными методами, которые есть у государства», — считает эксперт.

Как заверил политолог, обольщаться тем, что в других пророссийских странах не сработали «оранжевые» революции (Белоруссия, 2020 год и Венесуэла, 2024 год), не стоит, поскольку Сербия может стать ее жертвой.

«У нее очень шаткое положение. Она зажата западными странами, и возможности для нашего влияния в Сербии ограничены. Я надеюсь, что президент Сербии Александр Вучич выстоит при всем к нему двойственном отношении. Главное, что мы не должны спокойно и равнодушно смотреть, как расправляются с нашими союзниками», — заключил Аграновский.

Фото: [ commons.wikimedia/Voice of America ]

В свою очередь профессор Института европейских исследований в Белграде, сербский политолог Стеван Гайич в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвал ложными заявления о возможном майдане со стороны Евросоюза.

«Вучича поддерживает во власти председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сам Майдан, лагерь в прямом смысле слова, создал Вучич в парке центре Белграда. Там собрались его криминальные братья, которые терроризируют народ при протестах», — считает эксперт.

Политолог также напомнил, что Вучич продолжает поставки вооружения на Украину, несмотря на отказ от прямой помощи киевскому режиму с его стороны. И это, в свою очередь, говорит о двусмысленном отношении сербского лидера к РФ. При этом поддержка у Вучича достаточно на низком уровне в самой Сербии, как и политиков Евросоюза.

«Никого в истории так не ненавидели, как Вучича. Европейцы смотрят альтернативы по майдану, но в Сербии поддержка ЕС меньше 30%», — заключил Гайич.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп грызет Европу за санкции против России.