Трамп грызет Европу за санкции против России: почему ЕС не вводят самые жесткие ограничения для Москвы?
Политолог Маркелов: Европа не откажется от нефти РФ в ближайшие десять лет
Президент США Дональд Трамп выражает недовольство в связи с бездействием Евросоюза по антироссийским санкциям. По его мнению, такого рода ограничения недостаточно жесткие, так как ЕС продолжает закупать у Москвы энергоресурсы. Политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, перестанет ли Европа покупать нефть и газ у РФ.
По мнению эксперта, Европа стратегически на это направлена, поскольку им важны гарантии безопасности США на континенте.
«Европейцы не готовы быть самостоятельными в серьезной игре против России, у них это наследственная история, они напрямую-то не хотят боевых действий, а только говорят, что хотят их с Россией», — пояснил специалист.
И в связи с этим Трамп напоминает европейцам о введении санкций и их несерьезности, считает политолог.
«Трамп бьет в больные точки и двусмысленность политических лидеров Евросоюза. На то, что надо, в Европе санкции не наложены, их вообще никогда не наложат на то, что надо. При этом в ближайшие 5-10 лет ЕС не откажется от энергоресурсов РФ. После 2030 года изменится политическая конъюнктура, и Европа не примет решения об отказе от российских энергоресурсов», — заключил Маркелов.
Ранее стало известно об историческом приговоре в Бразилии.