Трамп грызет Европу за санкции против России: почему ЕС не вводят самые жесткие ограничения для Москвы?

«Трамп бьет в больные точки и двусмысленность политических лидеров Евросоюза. На то, что надо, в Европе санкции не наложены, их вообще никогда не наложат на то, что надо. При этом в ближайшие 5-10 лет ЕС не откажется от энергоресурсов РФ. После 2030 года изменится политическая конъюнктура, и Европа не примет решения об отказе от российских энергоресурсов», — заключил Маркелов.