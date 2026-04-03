«Фантомная боль» в плече: неочевидный признак рака печени, который многие игнорируют

Эпизодическая боль в правом плече, которую часто списывают на усталость, неудобную позу или физическую нагрузку, может быть ранним симптомом рака печени. Об этом заявил радиолог-онколог, медицинский директор Центра протонной терапии в Праге Иржи Кубеш в интервью британскому изданию Mirror.

Врач пояснил, что при онкологии этого органа нередко возникает так называемая иррадиирующая (или фантомная) боль. Дискомфорт ощущается не в брюшной полости, где находится печень, а в отдаленных участках тела — в данном случае в правом плече. Это происходит из-за того, что печень расположена в непосредственной близости от нервных окончаний, которые соединяются с плечевым поясом. Опухоль или увеличенный орган раздражают нервные волокна, и сигнал о дискомфорте «перенаправляется» мозгом в зону плеча.

Почему этот симптом опасен

Коварство данного вида онкологии заключается в том, что на ранних стадиях заболевание часто протекает бессимптомно. Пациенты либо вовсе не замечают тревожных сигналов, либо списывают их на безобидные причины: остеохондроз, мышечное перенапряжение, растяжение или неудобную позу во сне. Некоторые могут чувствовать ноющую боль в правом плече или лопатке по утрам, а к середине дня она утихает — и человек успокаивается, откладывая визит к врачу.

Характер боли может быть разным: она может появляться и исчезать, быть эпизодической или постоянной, ноющей или острой. Однако ее главная особенность — отсутствие явной причины. Если плечо не было травмировано, а подвижность сустава сохранена, это повод насторожиться.

Другие признаки рака печени

Помимо болей в плече, специалист выделил и другие проявления, требующие внимания:

· желтушность кожных покровов и белков глаз · потеря аппетита и резкое, неконтролируемое снижение веса · болезненность или чувство распирания в верхней части живота · расстройства пищеварения (тошнота, рвота) · общая слабость, быстрая утомляемость и недомогание

Тревожная статистика

По данным благотворительных организаций, лишь около 30% случаев рака печени выявляются на ранних стадиях. Смертность от этого заболевания за последние годы росла быстрее, чем от других распространенных видов онкологии. Эксперты связывают это как с поздней диагностикой, так и с агрессивным характером опухоли, которая дает метастазы на ранних этапах.

Cancer Research UK также подтверждает: увеличенная печень способна стимулировать нервы, которые соединены с плечевой областью, что вызывает отраженную боль. При этом другие виды дискомфорта — мышечного или суставного происхождения — обычно усиливаются при движении, тогда как при отраженной боли подвижность плеча может оставаться нормальной, а боль провоцируется глубоким вдохом.

Врач подчеркнул, что наличие перечисленных симптомов не всегда говорит о злокачественной опухоли. Однако если дискомфорт сохраняется длительное время или появляется без видимой причины, следует обязательно пройти медицинское обследование. Ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение.