Ферма в лесу под видом сельского хозяйства: в СК рассказали о хищении электричества на четыре миллиона долларов

Следственный комитет России разработал законопроект, который должен установить соразмерную ответственность за наиболее опасные проявления незаконного майнинга. Как заявил на Международном форуме по безопасности руководитель отдела аналитического сопровождения следствия ГСУ СК РФ Станислав Васильев, речь идет не о тотальном запрете, а об уголовном наказании за те случаи, которые приводят к крупному ущербу или извлечению незаконного дохода. По его словам, грубые нарушения в этой сфере, причиняющие значительный ущерб экономике и энергетической инфраструктуре, должны влечь неотвратимую и соразмерную ответственность.

Представитель СКР подчеркнул, что ведомство обладает достаточным опытом и возможностями для пресечения подобной деятельности, даже если организаторы пытаются укрыться в цифровой тени. В качестве показательного примера он привел уголовное дело о хищении электроэнергии на общую сумму свыше четырех миллионов долларов. Эта энергия потреблялась для обеспечения работы крупной майнинговой фермы, которая была спрятана в лесу и действовала под прикрытием документов о ведении сельского хозяйства. Полученная криптовалюта впоследствии была выведена в иностранные юрисдикции.

Васильев также привел статистику из открытых источников: по его словам, только в Российской Федерации насчитывается порядка 190 тысяч нелегальных майнеров, а ущерб отечественной экономике за прошлый год, по разным экспертным оценкам, мог достигнуть 280 миллионов долларов. В числе негативных последствий незаконного майнинга он назвал ущерб энергетической отрасли, снижение налоговых поступлений и расширение границ коррупционных проявлений.