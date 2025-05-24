Взял предоплату и исчез: что известно о темной стороне Олега Шепса — медиума с «идеальной» репутацией

Олег Шепс — молодой медиум, ставший настоящей звездой «Битвы экстрасенсов» и обошедший по популярности своего старшего брата Александра. Этот обаятельный экстрасенс долгое время имел идеальную репутацию, однако некоторые скандалы с его участием смогли ее подпортить. Что скрывает образ светлого и порядочного медиума — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня»,

Биография

Олег Шепс родился в Самаре 29 апреля 1998 года, став пятым и самым младшим ребенком в семье Людмилы и Олега Шепсов. У него было четверо старших братьев и сестер, но наиболее тесная связь сложилась с Александром, который был старше на 12 лет.

По словам медиума, его мать, осетинка по национальности и эпидемиолог по образованию, обладала выдающимися экстрасенсорными способностями и умела общаться с духами. Однако по словам Олега, он унаследовал от матери только знания. Медиум отрицал влияние генетики на свои способности. Он считал, что склонность к сверхъестественному зависит от схожести душевного опыта.

Фото: [ Кадр из видео телепрограммы «Битва экстрасенсов» ]

Большое влияние на Олега оказал и его отец, инженер, работавший смотрителем кладбища, который передал ему важные жизненные принципы. Олег рос активным и непоседливым ребенком, проявляя характер как в детском саду, так и в школе. Его увлечение паркуром едва не стоило ему здоровья, когда неудачный трюк привел к перелому позвоночника. После двух месяцев в больнице и месяца домашнего восстановления Олег был вынужден отказаться от опасного увлечения, но продолжил заниматься единоборствами и плаванием. С ранних лет он проявлял интерес к музыке и рисованию.

Экстросенсорика

Магические способности проявились у Олега в раннем детстве, когда он начал видеть сущностей и мертвых. О своих способностях он рассказывал лишь самым близким. Впервые он использовал навыки в 15 лет, чтобы помочь друзьям. В 2020 году Олег принял участие в «Битве экстрасенсов», как когда-то его брат Александр.

Несмотря на опасения родных, он решил попробовать свои силы и быстро завоевал популярность. После победы в шоу Олег продолжил помогать людям и столкнулся со случаями мошенничества, к которым, по его словам, не имел отношения.

Личная жизнь

О личной жизни Олега Шепса известно немного. Он не женат и ценит в девушках искренность. Олег любит проводить время на даче и общаться с поклонниками. В 2024 году он планировал выпустить книгу и запустить линию одежды.

Фото: [ соцсети ]

Еще одной важной темой для краша «Битвы» являются его отношения. Во время участия в проекте ему приписывали роман с Ириной Игнатенко: во время испытания в петербургской квартире между ними будто пробежала искра, а в период голосования они обменивались многозначительными улыбками. Когда имя Ирины оказалось в конверте на выбывание, Олег обнял ее с такой теплотой и нежностью, что зрители поверили в их чувства. Однако спустя годы Шепс развеял все слухи.

В «Битве сильнейших» стало известно о существовании девушки, которая навещала мага на съемочной площадке. К сожалению, эта информация оказалась неверной: Олег сообщил о расставании с возлюбленной еще осенью 2022 года. Причина разрыва неизвестна.

Скандалы о мошенничестве

Несмотря на «белую» репутацию, вокруг Олега Шепса все же разгорались скандалы. Однажды в сети стало известно об одной пострадавшей от рук экстрасенса. Девушка Ксения, которой на момент инцидента было 19 лет, обратилась к нему за помощью в критической жизненной ситуации.

Ксения написала Олегу в социальных сетях, где было более 2 тыс. подписчиков и подтверждающий знак верификации. Девушка получила ответ с требованием предоставить «подробности» ситуации. Затем Шепс предложил свою помощь за предоплату в 35 тыс. рублей. После перевода денег маг исчез.

Фото: [ пресс-служба МВД ]

Однако Ксения не сдалась. Она обратилась в полицию с заявлением, предоставив банковскую выписку. Пока проводилось расследование, Олег Шепс вышел на связь и заявил о своей непричастности, выразив сожаление о случившемся и предостерегая от перевода денег мошенникам, выдающим себя за него.

В июне 2023 года произошел еще один скандал, связанный с разоблачением. Блогер Полина рассказала о своем визите к Олегу Шепсу с целью узнать будущее. Экстрасенс дал расплывчатый ответ, а затем начал гадать по книге, озвучив три факта из ее биографии. По словам Полины, Шепс упомянул имя ее матери, наличие у нее «чемпионской энергии» и ощущение холода от ее руки, связанное с фигурным катанием, которым она занимается. При этом на интересующие вопросы о будущем девушка не получила никакого ответа.

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