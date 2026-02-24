Фонтаны из-подо льда: секретная операция «Аэрация» на водоемах Нижнехоперского парка

В российских регионах стартовала ежегодная операция по спасению рыбы от зимнего замора. Из-за аномально толстого слоя льда и плотного снежного покрова водоемы оказались изолированы от атмосферного воздуха. Свет не проникает в воду, процесс фотосинтеза водорослей остановился, и рыбе стало нечем дышать. Масштаб угрозы оценил корреспондент « МИР 24 ».

Массовая гибель рыбы обычно происходит в период с января по апрель. Единственным спасением для обитателей водоемов во время кислородного голодания часто становятся лунки, которые пробивают во льду рыбаки.

Корреспонденты вышли на лед вместе с рыболовами-любителями. Под водой — кромешная тьма, и лишь светлые пятна видны в местах подледного лова. Оксана Архипова, рыболов-любитель, рассказала, что за это время ловить рыбу действительно нужно уметь. Главное — подобрать ключик, постоянно менять приманки и место, искать рыбу, иметь сноровку.

Особенно масштабные работы развернулись под Волгоградом. Местные рыбаки и инспекторы природных парков вышли на лед, чтобы провести противозаморные мероприятия. Они бурят лунки и рубят проруби. Акция охватила 30 водоемов области, включая особо охраняемые природные территории.

Как пояснила Елена Донскова, начальник территориального отдела Природного парка «Нижнехоперский», в этом году морозы были достаточно сильными, и водоемы промерзли на 20-30 сантиметров. Такие мероприятия проводятся ежегодно, а на некоторых водоемах — даже два раза в год, в зависимости от температуры и высоты снежного покрова.

В ход идет не только ручной труд. Спасатели проводят настоящую операцию «Аэрация», используя лесные ранцевые огнетушители. С их помощью под лед нагнетают воздух. Это критически важно, так как из-за гибели моллюсков и ракообразных на дне скапливаются сероводород и метан, которые отравляют все живое.

Инспектор природного парка «Нижнехоперский» Александр Несутулов продемонстрировал процесс: оборудование нагнетает воздух до тех пор, пока в соседней лунке не начинает бить фонтан — это знак, что газы выходят. Процедура длится 20-30 минут.

Уходя со льда, спасатели и рыбаки оставляют в лунках сухую траву, чтобы воздух продолжал поступать в воду. Они призывают всех любителей зимней рыбалки последовать их примеру.