Фосфор не ушел в ядро, азот не улетел в космос: названа главная причина возникновения жизни на Земле

Международная группа ученых представила исследование, которое кардинально меняет представление о том, почему жизнь зародилась именно на Земле. Согласно работе 2026 года, решающую роль сыграла уникальная химическая «настройка» планеты в первые мгновения ее формирования.

Тонкая настройка молодой планеты

Около 4,6 миллиарда лет назад Земля представляла собой раскаленный шар, в котором происходило разделение вещества: железо и тяжелые элементы уходили в ядро, легкие — поднимались к поверхности. Ключевым фактором, определившим дальнейшую судьбу планеты, стал уровень кислорода в горных породах.

Исследователи выяснили, что именно этот показатель оказался в уникальном «коридоре значений». Если бы кислорода было меньше, фосфор — основа ДНК, клеточных мембран и энергетического обмена — связался бы с железом и навсегда исчез в ядре. Если бы кислорода было больше, Земля потеряла бы большую часть азота, также критически важного для биологии. Только узкий диапазон концентрации позволил сохранить оба элемента в доступной форме в поверхностных слоях.

«Зона Златовласки» для химии

Авторы работы описывают это состояние как своеобразную химическую «зону Златовласки» — условия, которые оказались не слишком экстремальными ни в одну из сторон. Расчеты показывают: даже небольшие отклонения в содержании кислорода сделали бы появление жизни невозможным.

Это открытие расширяет парадигму поиска обитаемых миров. Раньше астрономы ориентировались прежде всего на «зону обитаемости» — расстояние от звезды, позволяющее воде оставаться жидкой. Новое исследование доказывает: воды недостаточно. Без правильного химического «рецепта» планета с комфортной температурой останется стерильной.

Почему не Венера и не Марс

Моделирование также объяснило, почему соседние планеты не стали «второй Землей». У Марса в мантии оказалось достаточно фосфора, но критически мало азота. Венера же не вписалась в необходимый диапазон кислорода на стадии формирования. Обе планеты, даже имея в прошлом жидкую воду, не смогли создать устойчивую биосферу.

Связь со звездой и хрупкость бытия

Исследователи подчеркивают: химический состав планеты напрямую зависит от состава родительской звезды. Это означает, что анализ спектра звезд может стать новым мощным фильтром в поиске миров, потенциально пригодных для жизни.

Главный вывод ученых звучит почти философски: Земля оказалась в крайне редком сочетании условий. Ее биосфера — результат удачного совпадения множества факторов, тонкого баланса, который мог быть нарушен в любой момент. Это открытие не только отвечает на вопрос «почему мы здесь», но и заставляет острее осознать, насколько хрупким и уникальным является существование жизни.