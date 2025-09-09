Францию штормит: кого Макрон выберет главой правительства или уйдет в отставку без премьер-министра?

В скором времени возможно ожидать отставку президента Франции Эмманюэля Макрона, если французский лидер не выберет нового премьер-министра, сообщает The New York Times. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, кто может стать главой правительства во Франции.

Как пишет издание, с юридической точки зрения Макрон может назначить кого угодно, но с политической точки зрения ему необходимо выбрать кого-то, кто сможет оказаться приемлемым кандидатом для 577 законодателей Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) хотя бы на такой срок, чтобы успеть принять бюджет на 2026 год. По словам политолога Аграновского, у Макрона сейчас есть несколько выходов из сложившейся ситуации.

«То, что нынешний правительственный кризис приведет к президентским выборам, это практически невероятно, потому что для этого нет никакой необходимости, нет соответствующих конституционных механизмов. У президента сейчас есть возможность либо предложить нового премьер-министра, либо назначить новые парламентские выборы. Парламентские выборы теоретически возможны, но я не думаю, что Макрон на них сейчас пойдет, потому что и левые, и правые силы во Франции сейчас наоборот усилят свои представительства», — отметил эксперт.

Политолог напомнил, что в прошлом году Макрон пошел на новые парламентские выборы, однако в итоге его партия проиграла. И в первую очередь прошлогодний проигрыш и нынешняя ситуация связана с разбалансированностью бюджета.

«На чем погорело сейчас правительство? Оно предложило, в частности, заморозить рост налогов, ну и заморозить рост социальных пособий. На что и левые, и правые отказались пойти и выступили единым фронтом. И вот эти проблемы разбалансированности бюджета никуда не делись», — сказал он.

При этом Аграновский заверил, что Макрон на должность премьер-министра предложил кого-то из своего политического лагеря. И в выборе у него широкий спектр:

Себастьен Лекорню, нынешний министр обороны, лояльный соратник Макрона, который занимает посты в его команде с 2017 года;

Жеральд Дарманен, выходец из правоцентристского спектра, за плечами которого долгая служба Макрону на различных министерских постах;

Эрик Ломбар, министр экономики и финансов, выразил готовность к компромиссу с левыми по бюджету на 2026 год;

Пьер Московиси, глава Счетной палаты Франции, известен своей финансовой осторожностью;

Бернар Казнев, бывший социалистический премьер-министр, рассматривается как мост к умеренным левым;

Оливье Фор, лидер социалистов, заявил, что его партия «готова к управлению» и даже получил публичную поддержку от бывшего президента Франсуа Олланда.

