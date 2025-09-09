Рассекречен тайный план европейских стервятников по оккупации Украины — кому отойдут территории? О Москве тоже подумали

Европейские государства подготовили план оккупации Украины с целью установления контроля над ее природными ресурсами, логистическими узлами и выходом к морю, пишет телеграм-канал Mash. Инициатором операции названы Вооруженные силы Франции, главная задача — возврат средств, ранее выделенных Киеву. Насколько реализуема такая «дележка» Украины, и потеряет ли страна окончательно собственный суверенитет — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Бизнес по-европейски

Сведения были обнародованы хакерами из KillNet после взлома локальной сети канцелярии французского Генштаба. Среди документов — схема размещения иностранных войск на украинской территории. На ней значится имя ответственного — начальник Генерального штаба ВС Франции генерал Тьерри Буркхардт (ушел в отставку в июле 2025 года).

Согласно карте и протоколам секретных встреч так называемой «Коалиции желающих», к операции привлечены как минимум четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния.

Франция намерена получить контроль над месторождениями полезных ископаемых и правами на их разведку, разработку и реализацию. Речь идет о Житомирской, Харьковской и Сумской областях. Там расположены запасы нефти, газа, угля, золота, урана, титана, лития и никеля, которые уже были частично проданы Дональду Трампу;

Великобритания претендует на все крупные логистические хабы, чтобы контролировать перевозки и транспортные маршруты;

Польша и Румыния получат территории, граничащие с Польшей и Венгрией, а также Одесскую область с выходом к Черному морю.

Для закрепления этих планов планируется ввод на Украину военного контингента «Коалиции желающих» численностью около 50 тысяч человек. Официально это будет представлено как «миротворческая миссия в рамках гарантий безопасности», согласованная с киевскими властями. Дополнительно организаторы намерены заручиться разрешением Москвы.

В качестве уступки России предлагается признание за ней территорий ДНР и ЛНР, а также части Херсонской и Запорожской областей, включая Крым, в обмен на согласие на размещение «миротворцев» на Украине и обязательство не предпринимать против них военных действий.

Разделенная и потраченная Украина

Такого рода предложения показывают истинные замыслы европейских стран по дальнейшему делению Украины как территориально, так и экономически. Однако, как отметил политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», на сегодняшний день вопрос украинского суверенитета не стоит в мировой повестке.

Фото: [ istockphoto.com/PATCHARIN SAENLAKON ]

«Украинское государство сегодня никакой ответственности за свое существование не несет. Оно полностью банкрот, это государство, которое зависит от внешних ресурсов. И это говорит о том, что никакой субъектности пока на Украине нет. Она пока и руководству Украины сегодняшнему не нужна», — отметил эксперт.

Специалист считает, что раздел Украины будет проходить не по озвученному в Сети сценарию. По его мнению, украинское государство будет поделено на три части:

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области останутся в составе РФ;

Украина и России создадут буферную территорию на других украинских землях;

создание малой Украины.

«Я ближе к формуле “Три территории Украины”. Будут территории уже конституционно российские, вопрос только в их географии. Также будут созданы так называемые буферные территории, где Украина с Россией договорятся о совместном управлении каким-то фрагментом территорий вокруг русла реки Днепр. И третья территория, это маленькая Украина от Киева и в сторону на запад», — пояснил политолог.

При этом возможен еще один сценарий, где часть оставшейся малой Украины могут поделить между собой поляки и венгры, считает эксперт. Связано это с исторической связью территорий между народами.

«Они претендуют на кусочки западной территории Украины. Рано или поздно, когда более смелые правительства у этих стран появятся, они вернутся к этому вопросу», — выразил мнение специалист.

Однако для украинцев история с территориальным разделением не завершится, поскольку для различных стран поднимется вопрос экономической выгоды, заявил он. В первую очередь этого стоит ожидать от Великобритании и США.

«Британцы и американцы заберут финансовую систему Украины. Дальше идут те, кто успел договориться», — сказал политолог.

В частности, после американцев и британцев в списке идет Китай, который владеет большим количеством сельскохозяйственных земель. Кроме того, свою заинтересованность по черноморским портам проявят Израиль с Азербайджаном, заключил Маркелов.

