Футуризм в пустыне, пантовые ванны и 121 день в море: куда улететь, если бюджет не ограничен

Когда бюджет не ограничен, а хочется не просто комфорта, а настоящего «вау-эффекта», привычные пятизвездочные отели с «все включено» уже не подходят. Туристические эксперты из Барнаула по просьбе altapress.ru придумали несколько маршрутов для тех, кто готов удивляться — и платить за это.

Саудовская Аравия: футуризм на Красном море

Директор турагентства «100 дорог» Евгения Беспалова советует обратить внимание на королевство, которое активно переманивает мировую элиту с Мальдив и из ОАЭ. Главная новинка ультралюксового сегмента — Shebara Resort, открывшийся в конце 2024 года на частном острове Красного моря. Проект разработал архитектор Шон Килла, автор дубайского Музея будущего.

Футуристичный комплекс напоминает то ли разорванную нить жемчуга, то ли стоянку НЛО. 38 из 73 вилл стоят прямо на воде. «Стандартная» площадь — почти 200 квадратных метров, плюс терраса с бассейном и спуском в море. Для компаний есть варианты под 700 «квадратов». На территории — пять ресторанов, фитнес-центр и спа.

В свежих отзывах гости жалуются, что сервис иногда отстает от архитектуры: например, на виллах нет спасательных жилетов. Но для безлимитного клиента такие мелочи решает личный батлер.

Остров полностью питается от солнечных панелей, а виллы доставляли из ОАЭ по частям, чтобы не повредить кораллы. В 2025 году журнал TIME включил Shebara в список лучших мест мира.

Стоимость — от 9 тысяч саудовских риалов за ночь (около 240 тысяч рублей). Путь: перелет в новый аэропорт Красного моря, затем полчаса на гидросамолете.

Алтай: роскошь в горах

Руководитель компании «Охота» Наталья Белоусова считает главными трендами премиального отдыха в регионе здоровый образ жизни и полную приватность. Для таких гостей, по ее словам, есть «Маральник Altai Palace» — отдельные шале с бассейнами и видом на маралов в естественной среде.

Главная изюминка — собственный центр красоты и здоровья с пантовыми ваннами. Для вечернего досуга — казино Altai Palace с шоу-программами (туда доставят на электрокаре). Для духовного насыщения — вертолетные туры к Белухе, пикники на леднике, облеты долины Чулышмана.

Отдельная история — русская баня с пихтовыми вениками, авторскими чаями и купелью, а после — ужин из алтайской кухни и фольклор. Можно арендовать аил для закрытого гастрономического вечера.

Цена за пять ночей: проживание в отеле уровня Cosmos Collection Altay Resort — от 150 тысяч рублей за ночь (750 тысяч всего), вертолет — от 600 тысяч за борт, джип-туры, гастрономические и банные развлечения — около миллиона. Итого пятидневка — около 1,75 млн рублей на двоих.

Кругосветка на лайнере: полгода в пути

Директор турфирмы «Плот» Александр Смирнов предложил вариант для тех, кто не знает, чем заняться в 2027 году. Это 121-дневный круиз MSC на лайнере Magnifica: 25 стран, более 45 направлений.

Старт в январе 2027 из Рима: Барселона, Марокко, Кабо-Верде, Бразилия, Аргентина, Фолкленды, Ушуая (самый южный город планеты), Остров Пасхи, Таити, Новая Зеландия, Австралия, Вануату, Гавайи, Лос-Анджелес, Панамский канал, Карибы и финал в Италии.

Главная фишка — концепция «Яхт-клуба»: 63 роскошных сьюта на верхних палубах, доступные только по спецключам. Круглосуточный дворецкий, собственный ресторан с живой музыкой, приватный солярий, спа-центр с сауной, из которой открывается вид на океан.

Цена — от 43,4 тысячи евро (около 4,5 млн рублей) за базовый сьют на человека. Перелет до Рима и визы оплачиваются отдельно.

Бонус: куда еще полететь с безлимитной картой

Мальдивы — Soneva Fushi на атолле Баа (ЮНЕСКО). Всего около десятка вилл, к каждой приставлен батлер и личный шеф-повар. На острове — стеклодувный цех, обсерватория, открытый кинотеатр. Цена виллы на воде — от 520 тысяч рублей за ночь, плюс налоги и сборы (около 300 тысяч).

Антарктида — круиз из Аргентины на лайнере SH Minerva. Бутик-отель на воде с панорамными окнами, бассейном-инфинити с видом на айсберги, лекции ученых и ежедневные высадки. Цена — от 18,6 тысячи долларов (около 1,5 млн рублей) на человека.

Турция (Каппадокия) — отель Argos in Cappadocia, построенный вокруг бывшего монастыря возрастом более 1,2 тысячи лет. Номера вырублены в скалах, часть соединена подземными туннелями. Есть гроты с арочными потолками и винный погреб. Пещерный люкс на двоих — от 160 тысяч рублей за ночь.