Галкину грозит тюрьма в Израиле — как семья юмориста ответит за его выходку с флагом Украины

Министерство национальной безопасности Израиля начало проверку в отношении российского артиста Максима Галкина*. Ему грозит до трех лет тюрьмы из-за инцидента с украинским флагом, сообщает телеграм-канал Mash. Политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, что ожидает Галкина.

Как пишет Mash, поводом стал инцидент, произошедший в начале ноября на его выступлении в Петах-Тикве. После завершения концерта Галкин произнес несколько фраз на украинском языке, а затем взял у зрителя флаг Украины и накрыл им израильский. Этот поступок вызвал резкое недовольство израильских активистов, которые сочли его проявлением неуважения к государственному символу. В итоге они обратились в МИД и Министерство национальной безопасности Израиля с требованием провести проверку и принять меры в отношении шоумена. Политолог Маркелов считает, что такого рода иноагенты всегда поступают глупо.

«100% иноагентов, если говорить о причинах поведения Галкина, конъюнктурные люди. Они конъюнктурно любят Россию: вот эта попытка сказать: “Я по убеждениям уехал, не могу согласиться с теми или иными позициями руководства РФ” — это все собачья чушь, попытка спекулировать и себя обелять», — пояснил эксперт.

По его словам, они понятия не имеют о политике. Если бы тот же Галкин реально следил за политическими процессами, то ему бы такое в голову не пришло.

«Может быть, он хочет поддержать Украину таким способом. Может быть, деньги ему платят за это. Отсюда и начинают просто делаться такие глупости. Он не может оценить подобные поступки с точки зрения их политических последствий. Может быть, он делал это из хороших побуждений. Но в связи с тем, что у него нет в голове понимания, как это работает, то он получает проблемы. И более того, он будет получать проблемы и дальше», — выразил мнение специалист.

Политолог напомнил, что случай Галкина — не единственный, ранее другому иноагенту — Алишеру Моргенштерну* — закрыли въезд в Литву на 10 лет.

«Я уверен, он искренне был удивлен, а может даже и возмущен дома со своей женой Аллой Пугачевой, что он сделал хорошую вещь, а реакция в Израиле вплоть до тюрьмы. И это все не от большого ума», — заключил Маркелов.

*Включены в перечень иностранных агентов Минюста России.