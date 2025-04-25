Где отдохнуть на майские: топ лучших глэмпингов с фермой в Подмосковье

Майские праздники — отличный повод выбраться на природу всей семьей. Специалисты «Авито Путешествий» составили топ лучших глэмпингов Подмосковья, где можно комфортно отдохнуть, покормить животных, отправиться на конную прогулку или рыбалку, а также попариться в бане. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» ознакомился с рейтингом.

В топ загородных мест для отдыха на майских праздниках вошел дом на ферме «Бэмби Лэнд», расположенный в садовом товариществе Тихая Горка Волоколамского городского округа. Дом находится в живописном еловом лесу Чередовского заповедника и окружен вольером с пятнистыми оленями и кроликами, которые свободно подходят к панорамным окнам. Гостей ждет активный отдых: догтрекинг с хаски, конные и велопрогулки, рыбалка, купание в пруду, а также мастер-классы для детей и наблюдение за звездами через телескоп. На территории есть мангальная зона, костровая чаша, а по желанию — банный чан и пикник с фермерскими угощениями. Стоимость проживания начинается от 40 тысяч рублей в сутки, дом рассчитан на семью из четырех человек.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Отдых в экодеревне «Печки-Лавочки» также подойдет для любителей природы. На территории комплекса находятся пять гостевых домов, баня, пруд для рыбалки, вольеры с оленями, козами, енотами и кроликами. Гости могут воспользоваться прокатом велосипедов и квадроциклов, приготовить шашлык в беседке, покататься на лошадях, попробовать себя на картодроме и попариться в русской бане. Находится глэмпинг в Игнатово Дмитровского городского округа. Размещение стоит от 8 тысяч рублей за сутки.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Эксперты «Авито Путешествий» также рекомендуют отправиться на майские праздник отдохнуть в доме на берегу Рузского водохранилища. Комплекс расположен в деревне Акатово Рузского городского округа. На территории имеется мангальная и костровая зона, детская площадка и парковка. Гостям доступны аренда бани на дровах, сапов, лодок и удочек. Можно посетить оленью ферму и два конных клуба, взяв уроки верховой езды или просто отправившись на прогулку. Стоимость размещения на майских праздниках составляет около 7 тысяч рублей за сутки.

Фото: [ городская доска объявлений ]

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