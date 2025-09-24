Гепатит и сепсис: врачи назвали главную опасность купания на пляжах Турции, где тайно сливают канализацию

На одном из популярных пляжей Турции — Клеопатра в Алании, зафиксировали тайный сброс сточных вод в море. Сообщается, что загрязнение превышено в тысячу раз. Чем опасно купание в такой воде, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Наталья Турская.

Эксперт отметила, что вопрос о безопасности купания в море в условиях сброса сточных вод все еще остается актуальным. Кроме того, нередко можно услышать мнение, что соль якобы «убивает все микробы» и делает воду безопасной.

«В действительности высокая концентрация соли неблагоприятна для части микроорганизмов. Но средняя соленость морской воды (около 3,5%) недостаточна для полного уничтожения патогенной флоры. Многие бактерии и вирусы способны не только сохраняться, но и активно распространяться», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Так, заглатывание зараженной воды может привести к диарее, гастроэнтериту, дизентерии, добавила Турская.

«А при наличии даже небольших ссадин или царапин возможно инфицирование стафилококками или вибрионами. Особенно опасен Vibrio vulnificus, вызывающий гнойно-воспалительные процессы и, в отдельных случаях, быстро прогрессирующий сепсис. Вместе с тем, попадание зараженной воды в уши или нос может провоцировать наружный отит, синусит, а также воспаление миндалин. Подобные состояния часто развиваются у детей», — продолжила эксперт.

Кроме того, в районах сброса канализационных вод существует риск заражения вирусным гепатитом А и Е, а также энтеровирусными инфекциями, которые нередко сопровождаются температурой, сыпью и кишечными расстройствами.

«Снизить риски, конечно, можно, если избегать купания вблизи канализационных стоков и портов. Не заглатывать морскую воду, а после купания смывать кожу пресной водой», — заключила врач.

