Смерть от обезвоживания: симптомы болезни, которая может попасть в РФ с туристами из Турции, Индии и Египта

В мире увеличивается количество случаев заболевания холерой. Чем опасна болезнь, есть ли риск завоза ее в Россию и как защититься, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По его словам, в настоящее время имеется высокий риск завоза холеры в Россию.

«Потому что туристический поток сместился на страны Азии, где как раз это заболевания сейчас распространено. И мы знаем, что в начале 2025 года в Россию был завезен случай холеры из Индии. Гражданин, который приехал с туристической поездки, не совсем правильно соблюдал правила гигиены», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Заразиться холерой, по его словам, можно через не кипяченую воду, немытые руки, овощи, фрукты и посуду.

«Полярный вибрион обитает в воде как раз там, где жарко. Заболевание очень тяжелое, протекает с выраженным обезвоживанием, желудочно-кишечными расстройствами и особенностью заболевания является отсутствие температуры. При отсутствии лечения пациент погибает от холерного алгида, то есть выраженного обезвоживания», — добавил Осипов.

В настоящее время, продолжил он, Роспотребнадзор проводит мониторинг заболевания.

«Есть система, периметр. Если самолет с туристами прилетает из страны, где имеется повышенная заболеваемость холерой, сотрудники транспортного Роспотребнадзора на борту самолета проверяют заболевших. Есть специальный прибор, который может определить заболевание человека. Пассажир и те, кто с ним летел, изолируются. За ними наблюдают в течение 21 дня. Тем, кто едет отдыхать в Турцию, Индию или Египет, где возможны случаи холеры, нужно соблюдать правила личной гигиены», — заключил врач.

