Гинеколог ответила на три важных вопроса от родителей: в каком возрасте начинать осмотры и как к ним подготовиться

До сих пор многие родители уверены, что посещать врача-гинеколога девочке не нужно пока она не станет женщиной. Но это всего лишь распространенное заблуждение — девочка с самого раннего возраста нуждается, как минимум, в профилактических осмотрах, чтобы вовремя заметить и предотвратить развитие заболеваний и патологий, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач акушер-гинеколог медицинской клиники «Ниармедик» Ольга Выставочкина.

Первый главный вопрос, который терзает многих родителей — когда нужно посещать детского гинеколога. По словам эксперта, первый визит к доктору должен быть запланирован примерно через месяц после рождения.

«Он очень важен, потому что позволяет сразу выявить наличие аномалий развития половых органов. К счастью, в медицинской практике это не такие частые случаи, тем не менее, чтобы спать спокойно дочку стоит показать врачу», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Следующий плановый визит примерно в три года — перед тем, как малышка пойдет в детский сад.

«В этом возрасте у девочек могут формироваться синехии — сращивание малых половых губ. Это заболевание может протекать бессимптомно, не доставляя пациентке никакого дискомфорта. Между тем синехии могут быть следствиями как уже имеющего воспалительного процесса половых органов, так и становиться причинами их развития, из-за задержки мочи», — добавила Выставочкина.

Следующий плановый визит должен состояться перед тем как девочка пойдет в школу — это примерно в шесть-семь лет.

«Это препубертатный период и важно проследить правильно ли происходит половое созревание. Дальше посетить детского гинеколога стоит тогда, когда у девочки начинаются менструации. В среднем это возраст с 13 до 16 лет. После этого девушке, также, как и взрослой женщине нужно посещать врача один раз в год для профилактических осмотров», — продолжила врач.

Второй вопрос — нужна ли подготовка перед посещением врача. Чаще всего никакой специальной подготовки к приему не требуется. Более того, если девочка маленькая, не рекомендуется совершать даже гигиенические процедуры перед приемом, чтобы врач смог увидеть всю картину, подчеркнула гинеколог.

«Если есть жалобы, связанные с болями в животе, то возможно потребуется ректальный осмотр. Для этого нужно подготовиться. Сейчас в аптеке можно купить удобные современные средства, например, микроклизмы, которые действуют в течение 15-20 минут. Очищать кишечник лучше не сразу перед приемом, а накануне. Например, если прием утром — то вечером предыдущего дня, если во второй половине дня — утром», — отметила Выставочкина.

Фото: [ istockphoto.com ]

И третий вопрос — когда надо обращаться к детскому гинекологу в срочном порядке. Эксперт подчеркнула, что ограничиться только профилактическими приемами можно в случае, если у маленькой пациентки нет вообще никаких жалоб.

«Но такое случается редко. К детскому гинекологу стоит обратиться при наличии следующих симптомов: любой дискомфорт в области половых органов — зуд, жжение, покраснение, болевые ощущения и так далее, необычные выделения, имеющие неприятный запах. В норме у девочки могут быть выделения, они не обильные либо прозрачные, либо светло-молочного цвета без неприятного запаха», — добавила врач.

Также причинами для срочного обращения к врачу являются: боли в нижней части живота, боли при походе в туалет, травмы в области половых органов, покраснение, боли и набухание молочных желез, мажущие выделения, которые продолжаются больше семи дней.

«К врачу надо идти, если вторичные половые признаки начали проявляться слишком рано (до восьми лет) или они отсутствуют в 13-14 лет. Если нет менструаций к 16 годам. В первый год после начала менструаций цикл может быть нерегулярным. Это вариант нормы, можно обратиться к врачу, но особо беспокоиться по этому поводу не стоит. Но вот если цикл уже установился, а затем стал нерегулярным – это повод для посещения гинеколога», — подчеркнула гинеколог.

Кроме того, беспокойство должны вызвать слишком скудные, продолжающиеся менее трех дней месячные или слишком обильные, болезненные и продолжительные выделения, которые длятся больше недели.

«Если говорить в общем беспокойство должно вызвать все, что не является привычным. В любом случае лучше лишний раз посетить врача, чем упустить момент», — заключила врач.

