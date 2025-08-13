Как правильно планировать беременность, чтобы ребенок родился здоровым: полный перечень анализов и исследований

В современном мире планирование беременности является залогом ее успешного протекания и рождения здорового ребенка. Принимать участие в этом должны оба партнера, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач акушер-гинеколог, главный врач семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко.

Подготовка к зачатию

По словам эксперта, клинические исследования подтверждают, что планирование беременности помогает значительно снизить риски невынашивания, появления врожденных пороков у плода, преэклампсии, преждевременных родов, задержки развития плода и так далее.

«Кроме того, планирование дает возможность паре морально подготовиться к появлению малыша и создать для этого максимально благоприятные условия. Для того, чтобы начать готовиться к беременности необходимо, во-первых, пройти полное медицинское обследование обоим партнерам, во-вторых, отказаться от вредных привычек: курения, употребления алкоголя», — объяснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также стоит пересмотреть рацион питания и режим дня как минимум за три месяца до предполагаемого зачатия. Важно снизить массу тела перед беременностью, если она избыточна.

«Определить это очень просто — нужно свой вес в килограммах разделить на квадрат роста в метрах. Если получившееся число меньше 25, то с весом все в порядке, если больше, то можно говорить о наличии лишних килограммов. Нормализация массы тела перед беременностью поможет избежать таких проблем как: отеки, преэклампсия, задержка развития плода, артериальная гипертензия, сахарный диабет», — добавила Марченко.

Фото: [ istockphoto.com ]

Необходимо обсудить готовность партнеров к родительству у психолога, добавила эксперт.

«Паре, которая в первый раз становится родителями очень важно знать о трудностях и ограничениях, которые будут в период беременности и в первые годы жизни ребенка. Это поможет им избежать многих конфликтных ситуаций, которые нередко приводят даже к разводу. Понимание и терпение в паре — 90% успеха», — отметила врач.

Перечень анализов

При планировании беременности необходимо сдать достаточно внушительный перечень анализов.

«Это клинический анализ крови, биохимическое исследование крови, анализы крови на основные микроэлементы: железо, кальций, магний, цинк. Данные анализы покажут адекватную работу внутренних органов, наличие запасов микроэлементов. Это позволит купировать уже имеющиеся хронические заболевание, предупредить развитие новых и избежать дефицитов», — подчеркнула Марченко.

Для ребенка дефицит микронутриентов опасен внутриутробной гипоксией, которая приводит к задержке развития, низкому весу при рождении, и преждевременным родам, пояснила врач.

«Чаще всего у женщин встречается дефицит железа. Если эту проблему не скорректировать, дефицит будет наблюдаться и у плода, что может привести к отставанию в физическом и умственном развитии, снижению иммунитета и так далее», — продолжила эксперт.

Далее нужно сдать анализ крови на определение группы крови и резус фактора. Его должны сдать оба партнера, чтобы знать, существует ли вероятность появления резус-конфликта или нет.

«Резус конфликт проявляется в том, что организм матери воспринимает эритроциты плода как чужеродные и вырабатывает антитела, разрушающие их. Данная ситуация возникает только у женщин с отрицательным резус фактором, если у партнера он положительный. Генетически велика вероятность того, что ребенок унаследует положительный резус отца, и тогда у ребенка есть риск развития анемии, желтухи, поражения мозга, вплоть до гибели плода и самопроизвольного прерывания беременности», — добавила Марченко.

Предотвратить это поможет динамическое наблюдение за наличием антител к резус фактору во время беременности, а также своевременное введение антирезус иммуноглобулина человека.

Инфекции

Также необходимы анализы на инфекции, передающиеся половым путем. Их должны сдать оба партнера.

«Если они обнаруживаются во время беременности это может негативно отразится на состоянии плода: при переходе воспаления на околоплодные оболочки, возможен их разрыв и преждевременные роды. Да и лечение половой инфекции во время беременности ограничено по выбору препаратов и небезопасно для развития беременности», — объяснила врач.

Фото: [ freepik.com ]

Если у кого-то из потенциальных родителей в ходе обследования обнаруживается ВИЧ-инфекция — это не является абсолютным противопоказанием к беременности. Своевременно начатая антиретровирусная терапия позволяет свести риск передачи вируса малышу до 2-3%. Но об этом необходимо знать заранее и принимать соответствующие меры, продолжила Марченко.

Следующий анализ — на наличие TORCH-инфекций: краснухи, герпеса, цитомегаловируса и токсоплазмоза.

«Это инфекции, которые могут протекать незаметно, но при сниженном иммунитете в первом триместре беременности есть высокий риск первичного заражения ими или обострения, приводящего к появлению грубых врожденных пороков развития у плода, например, таких как слепота, глухота, снижение умственного развития, пороков сердца», — подчеркнула врач.

УЗИ и гормоны

По словам эксперта, стоит сделать УЗИ органов малого таза. Оно делается несколько раз в течение цикла, чтобы определить состояние и функцию органов женской репродуктивной системы и ее готовность к зачатию.

«Первое УЗИ обычно делается на 6-8 день цикла, чтобы исключить наличие патологии матки и яичников. Повторное на 19-22 день— для оценки прошедшей овуляции и определения толщины эндометрия достаточной для имплантации», — пояснила врач.

Фото: [ freepik.com ]

Спермограмма не является анализом первой необходимости, но если в паре уже есть диагноз бесплодие, перенесенные операции на половых органах (например, паховая грыжа, крипторхизм), гормональные нарушения у мужчины (например, низкий тестостерон), после травм или воспалительных заболеваний (орхит, эпидидимит), наличие варикоцеле, хронического простатита, то данное обследование необходимо, добавила Марченко.

Бесплодие

Если у пары есть проблемы с зачатием, женщинам следует сдать анализ крови на половые гормоны. Он делается несколько раз в течение цикла.

«На 2-4 день сдается АМГ, ФСГ, ЛГ, эстрадиол, ДГЭА, тестостерон и пролактин. На 20-22 день цикла ЛГ и прогестерон. Кроме этого, следует оценить уровень кортизола и гормонов щитовидной железы. При наличии бесплодия или самопроизвольных выкидышей в анамнезе обоим партнерам следует сдать анализ на иммунную совместимость», — подчеркнула Марченко.

Это тест, который позволяет выявить иммунологический конфликт между будущими родителями, который мешает зачатию.

«Вероятность его наличия не так велика и составляет 6-7%, однако его не стоит исключать. В этом же случае при планировании беременности обоим родителям стоит пройти кариотипирование. Это генетический анализ, который позволяет определить входят ли будущие родители в группу риска по наличию генетических нарушений», — заключила врач.

Ранее стало известно, что сразу трем категориям граждан поднимут пенсию с 1 сентября.