Глава «Рольф» не поверила в падение цен на машины после возврата западных марок

Глава дилерского холдинга «Рольф» Светлана Виноградова в интервью Михаилу Кучменту заявила, что возможное возвращение ушедших западных автомобильных марок не приведет к обвалу цен на российском рынке. По ее оценке, даже при полной отмене санкционных ограничений стоимость таких брендов, как Kia, BMW или Toyota, останется сопоставимой с нынешними ценниками на машины, ввозимые по параллельному импорту.

Виноградова пояснила, что ключевым фактором, определяющим доступность автомобилей для покупателей, является не сам факт возвращения брендов, а ключевая ставка Центробанка. Если она сохранится на высоком уровне, рынок просто перераспределится: одни марки вытеснят другие, но никакого ценового обвала не произойдет. Потребители получат более широкий ассортимент, но не возвращение к «старым ценам» докризисного периода.

Глава дилерского холдинга также отметила, что ценообразование в современном автобизнесе давно оторвалось от классической формулы «себестоимость плюс наценка». Многие производители готовы временно торговать отдельными моделями даже в убыток ради закрепления на рынке и наращивания доли.

В итоге конечный ценник для клиента формирует не логистика и не происхождение бренда, а исключительно рынок — спрос, конкуренция и готовность покупателя платить. Виноградова подчеркнула, что выбор между китайским кроссовером и европейским седаном будет зависеть не от эмблемы на капоте, а от того, что человек получит за свои деньги в реальной жизни: от качества сервиса до стоимости владения. Таким образом, возвращение западных марок не станет «волшебной таблеткой» для рынка.