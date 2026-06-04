Глава «Ростелекома» Осеевский назвал Apple врагами после удаления «Макс» из AppStore
Осеевский: удаление «Макс» из AppStore — абсолютно недружественный шаг
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский жестко высказался в адрес Apple после того, как мессенджер «Макс» был удален из магазина приложений AppStore. Его слова передает ТАСС.
«Это враги. Очевидно, что (…) это просто абсолютно недружественный шаг», — заявил Осеевский, комментируя решение корпорации.
При этом глава «Ростелекома» подчеркнул, что действия Apple не должны провоцировать зеркальные шаги с российской стороны.