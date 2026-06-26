Глава Volkswagen собрался сократить до 100 000 рабочих мест

Reuters: Volkswagen может сократить до 100 тысяч сотрудников и закрыть заводы

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Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме планирует сократить до 100 тысяч рабочих мест в ближайшие несколько лет, сообщает Reuters.

Помимо сокращения персонала, компания намерена уменьшить инвестиции примерно на 15 процентов. В среднесрочной перспективе Volkswagen планирует закрыть производственные мощности в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также завод дочерней марки Audi в Неккарзульме.

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