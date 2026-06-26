Глава Volkswagen собрался сократить до 100 000 рабочих мест

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме планирует сократить до 100 тысяч рабочих мест в ближайшие несколько лет, сообщает Reuters .

Помимо сокращения персонала, компания намерена уменьшить инвестиции примерно на 15 процентов. В среднесрочной перспективе Volkswagen планирует закрыть производственные мощности в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также завод дочерней марки Audi в Неккарзульме.