Главврач Осипов: прогулка без шапки на морозе может привести к инсульту

По словам врача, спазм сосудов может привести к нарушению снабжения головного мозга кислородом и ишемии.

«Но это в том случае, если человек, выходя на улицу, не надевает шапку на голову. Также может возникнуть как головная боль, так и острое нарушение мозгового кровообращения», — заявил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Нарушение мозгового кровообращения в свою очередь, по словам врача, может быть ишемическим и геморрагическим.

«Но в данном случае, если имеется спазм сосудов, мы можем сказать об ишемическом инсульте. Соответственно, ишемический инсульт приводит к неврологическим расстройствам. Это нарушение функции речи, нарушение двигательных функций. Но в данном случае мы можем рассматривать это как крайний случай спазма сосудов. И на практике мы таких грубых последствий не встречали», — заключил Осипов.

