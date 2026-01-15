Главврач Осипов: прогулка без шапки на морозе может привести к инсульту
Фото: [istockphoto.com/Dusan Ilic]
Холодная, морозная погода может вызвать спазм сосудов головного мозга, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
По словам врача, спазм сосудов может привести к нарушению снабжения головного мозга кислородом и ишемии.
«Но это в том случае, если человек, выходя на улицу, не надевает шапку на голову. Также может возникнуть как головная боль, так и острое нарушение мозгового кровообращения», — заявил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Нарушение мозгового кровообращения в свою очередь, по словам врача, может быть ишемическим и геморрагическим.
«Но в данном случае, если имеется спазм сосудов, мы можем сказать об ишемическом инсульте. Соответственно, ишемический инсульт приводит к неврологическим расстройствам. Это нарушение функции речи, нарушение двигательных функций. Но в данном случае мы можем рассматривать это как крайний случай спазма сосудов. И на практике мы таких грубых последствий не встречали», — заключил Осипов.
