Риск инфекций: чем опасна покупная шаурма и как приготовить полезную версию блюда дома

Всемирный день шаурмы отмечают 15 января. Как приготовить полезную версию блюда в домашних условиях и чем опасна покупная шаурма, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина.

По ее словам, шаурма может представлять определенные риски для здоровья, которые связаны не столько с самим блюдом, сколько с условиями его приготовления.

«Нарушение санитарных норм, повторный разогрев мяса, несоблюдение температурного режима хранения соусов и овощей повышают риск пищевых инфекций и отравлений. Дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт создают избыток жиров, соли и острых специй, что особенно нежелательно для людей с заболеваниями ЖКТ и сердечно-сосудистой системы», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Домашнее приготовление шаурмы, продолжила она, позволяет контролировать состав и калорийность блюда.

«В качестве основы рекомендуется использовать отварное или запеченное куриное филе, индейку или нежирную говядину. Лепешку лучше заменить тонким цельнозерновым лавашем. Овощи следует добавлять свежие — огурцы, помидоры, листовой салат, капусту. Количество жареных компонентов и маринадов желательно минимизировать», — добавила эксперт.

Отдельного внимания заслуживает соус. Врач рекомендует использовать 150 г йогурта, зубчик чеснока, немного лимонного сока, соль и зелень по вкусу.

«Такой соус содержит меньше жира, улучшает вкус блюда и снижает нагрузку на пищеварительную систему», — заключила Пехотина.

Ранее врачи назвали три продукта, которые приводят к диабету.