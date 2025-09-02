Глотала пену, чтобы вдохнуть: 4-летняя девочка чуть не задохнулась на пенной вечеринке в Сочи — что говорят врачи

Четырехлетняя девочка чуть не задохнулась на пенной вечеринке в одном из отелей Сочи, сообщает телеграм-канал SHOT. Мать ребенка с трудом нашла ее под огромным слоем пены, когда девочка уже была на грани кислородного голодания. Подробнее об инциденте, а также последствиях для здоровья ребенка и организаторов вечеринки — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Нашли под пеной на грани

В аквапарке на территории отеля «Акваград» в минувшие выходные проходила пенная вечеринка, в которой участвовала жительница Краснодара и ее четырехлетняя дочь. Поток пены, по словам матери пострадавшей девочки, был слишком большой — он быстро накрыл с головой всех детей. Организаторы при этом не выключили аппарат. Женщина потеряла дочь в пене и попросила сделать музыку тише, чтобы обратиться к девочке через микрофон, но администраторы выполнять ее просьбу не спешили.

Когда девочку нашли, она была красной, измазана слюной и вся в слезах. По словам ребенка, ей пришлось глотать пену, чтобы набрать в легкие хоть немного воздуха. Обращение по факту инцидента в администрацию и к медику отеля не помогло, так как сотрудники вовсе не знали состав пены, пишет SHOT. Состояние ребенка улучшилось в течения дня благодаря лекарствам, которые мать купила ей самостоятельно. Ответа отеля на запрос о получении компенсации женщина пока так и не дождалась.

Риск осложнений

Врач-педиатр Красногорской больницы Анна Муравьева уточнила, что даже короткое кислородное голодание (гипоксия) может вызвать у ребенка проблемы с дыханием, включая кашель, хрипы, риск аспирационной пневмонии, а также неврологические симптомы.

«В данном случае речь идет о головокружении, помутнении сознания, слабости. Со стороны сердечно-сосудистой системы — учащенное сердцебиение, аритмии. Мозг у детей более чувствителен к нехватке кислорода, следовательно, риск осложнений выше при глотании жидкости или пены. Когда мозг не получает кислород даже несколько минут, клетки начинают умирать», — пояснила Муравьева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Специалист добавила, что состав пены может быть ядовитым или раздражающим, а попадание внутрь или на слизистые глаза и дыхательные пути может вызвать отравление, ожоги, аллергию или воспаление легких.

«После инцидента родителям при любых признаках слабости, кашля с пеной, затрудненного дыхания ребенка — немедленно обратиться к врачу-педиатру», — подчеркнула эксперт.

Кто понесет ответственность

Эксперт юридической компании Право-Сити Степан Углов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметил, что в данной ситуации ответственность могут понести два круга лиц.

«Это могут быть либо представители администрации отеля, либо организаторы пенной вечеринки. На данный момент неясно, кто именно занимался проведением мероприятия — сам отель или приглашенная компания. Если будет доказано, что мероприятие организовывал отель — ответственность ложится на его администрацию. Если же вечеринку проводила сторонняя компания, то отвечать будут ее организаторы», — пояснил юрист.

По закону возможны несколько видов ответственности. Первая — гражданско-правовая ответственность, подразумевающая возмещение вреда здоровью и компенсация морального вреда.

«Вторая — административная ответственность за нарушение правил оказании услуг. Возможен штраф вплоть до 30 тыс. рублей. Третья — уголовная ответственность — может наступить в случае причинения тяжкого вреда здоровью, если будет доказано, что организаторы не обеспечили должных мер безопасности. Возможно ограничение свободы на срок до трех лет», — добавил эксперт.

Таким образом, ключевая задача следствия — установить конкретного исполнителя и оценить его действия с точки зрения соблюдения требований безопасности и законодательства, заключил Углов.

