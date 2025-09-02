До шести лет тюрьмы: что грозит подмосковному тренеру за кражу 4,5 млн рублей у родителей

Подмосковного тренера по баскетболу обвинили в краже 4,5 млн рублей. По словам родителей из Одинцово, мужчина собирал крупные суммы денег на организацию дорогих спортивных сборов и соревнований, но мероприятия так и не состоялись по достаточно странным причинам: смерть матери, которая оказалась жива, госпитализация самого тренера. Средства мужчина не вернул. Какое наказание ему грозит, если кража будет доказана, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.