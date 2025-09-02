До шести лет тюрьмы: что грозит подмосковному тренеру за кражу 4,5 млн рублей у родителей
Фото: [istockphoto.com]
Подмосковного тренера по баскетболу обвинили в краже 4,5 млн рублей. По словам родителей из Одинцово, мужчина собирал крупные суммы денег на организацию дорогих спортивных сборов и соревнований, но мероприятия так и не состоялись по достаточно странным причинам: смерть матери, которая оказалась жива, госпитализация самого тренера. Средства мужчина не вернул. Какое наказание ему грозит, если кража будет доказана, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.
По словам эксперта, в данном случае рассматривается статья о мошенничестве с использованием служебного положения.
«Здесь идет речь именно о крупном размере. Возможно наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Но могут быть и принудительные работы, и различные ограничения. Это зависит от того, как будет проходить дознание, какие действия будет предпринимать непосредственно сам обвиняемый, возместил ли ущерб», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
В данном случае, продолжил Капштык, самое главное, что подорвано доверие.
«Потому что все основано на использовании служебного положения как тренер, тем более детской сборной. Родители, естественно, всегда хотят сделать что-то максимально нужное для здоровья и развития детей, а воспользоваться здесь их доверием — крайне неприятно», — заключил юрист.
