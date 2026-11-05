Под Наро‑Фоминском нашли обломки истребителя: поисковики изучают место падения МиГ‑3

Поисковая экспедиция из Наро-Фоминска обнаружила в лесном массиве под округом ранее неизвестное место крушения советского истребителя. Об этом сообщает REGIONS.

Состояние самолета и версии

От воздушного судна остались лишь разрозненные фрагменты, разбросанные по обширной территории. Машина разрушена практически полностью. Теперь поисковикам предстоит собрать обломки воедино, чтобы восстановить обстоятельства гибели самолета.

Федор Пущин, возглавляющий отряд «Бумеранг-ДОСААФ», сообщил, что специалисты изучают технологические клейма и маркировки на деталях. По предварительным данным, это мог быть высотный истребитель МиГ-3.

Фото: [ поисковый отряд «БУМЕРАНГ - ДОСААФ» Наро-Фоминск ]

«Машина была сложной в управлении и требовала от летчика высокого мастерства и хладнокровия. При этом на больших высотах МиГ-3 мог эффективно противостоять противнику», — отметил Пущин.

Находки и их значение

Среди обломков обнаружены элементы боекомплекта к 12,7-миллиметровому пулемету Березина и 7,62-миллиметровому пулемету ШКАС. Маркировки на этих деталях датированы 1940 и 1941 годами. Именно они помогут уточнить тип самолета и примерное время его потери.

Поиски ведутся в рамках проекта «Небо Родины». Как отмечают участники экспедиции, в годы Битвы за Москву авиация играла ключевую роль: летчики поддерживали наземные войска, атаковали колонны врага и прикрывали воздушное пространство столицы.

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