Алла Ковнир из «Возвращения Мухтара» поддержала вакцинацию: семья актрисы сделала прививки в Подмосковье

В Раменскую городскую поликлинику № 2 пришли не совсем обычные пациенты: актриса Алла Ковнир, ее муж, композитор и музыкальный продюсер Олег Молчанов, а также их сын. Целью визита стала вакцинация от гриппа. Заодно семья объяснила, почему считает прививки важной частью заботы о здоровье, сообщил REGIONS.

Процедура не отняла много времени. Сначала все трое обратились в регистратуру, затем прошли осмотр фельдшера и направились в прививочные кабинеты. Несовершеннолетнему сыну ввели российский препарат «Ультрикс» в детском отделении. Родителям сделали уколы «Совигриппа» в кабинете для взрослых.

После вакцинации семья поделилась впечатлениями. Для Олега Молчанова это посещение поликлиники стало первым. Музыкант отметил, что ему понравилась обстановка и то, как организован прием.

«Мы вакцинируемся уже не первый раз. Заботимся о своем здоровье, чтобы быть бодрыми и готовыми к новым свершениям, выступлениям. Все сделали быстро, и было совсем не больно», — рассказала Алла Ковнир.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Ирина Моисеева ]

Семья живет в Раменском уже 30 лет. Здесь родился их сын, который сейчас учится в выпускном классе школы № 21 и готовится к ЕГЭ. Юноша увлекается творчеством: пишет классическую музыку, играет на инструментах и занимается поэзией.

«Я композитор, пишу классическую музыку в стиле Сергея Васильевича Рахманинова. Играю на разных музыкальных инструментах. Также занимаюсь поэзией, совсем скоро выходит мой собственный сборник стихов», — рассказал сын Олега Молчанова и Аллы Ковнир.

Заведующая поликлиникой № 2 Дарья Ковалевич сообщила, что прививочная кампания против гриппа продлится до 1 декабря. Сделать прививку можно в любом структурном подразделении Раменской больницы после консультации с медицинским работником.

По словам Дарьи Ковалевич, вакцинация особенно важна для детей, беременных женщин, людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. На момент публикации прививки сделали уже более 50% населения, прикрепленного к Раменской больнице.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 55 тыс. человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах.