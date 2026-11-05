Новая форма для сотрудников поступила на станцию скорой помощи Подмосковья

В Подмосковье для сотрудников скорой помощи закупили новую форму. Комплекты уже поступили на областную станцию, сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«При ее разработке учитывались пожелания самих работников — от цветовых решений до удобства материалов и кроя. В настоящее время распределяем комплекты по всем постам и подстанциям», — рассказал он.

Новая форма сотрудников реанимационных бригад — красного цвета, общепрофильных — василькового, водителей — темно-синего. В комплекте летние и утепленные брюки, футболка, рубашки с коротким и длинным рукавом, поло, джемпер, жилет, демисезонная и зимняя куртки, а также шапка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с начала года в регионе закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».